Ислямов пообещал устроить "морскую блокаду" Крыма вслед за энергетической (видео)

По его словам, участники акции пообещали, что блокада оккупированного Крыма будет иметь несколько стадий, передает "Открытая Россия".

Читайте такжеГПУ открыла дело в отношении китайского судна, протягивающего кабель из России в Крым (фото)

"Сначала идет продовольственная блокада, мы ее сделали, дальше идет блокада энергетическая, мы тоже ее сделали, дальше идет блокада морская, сейчас мы будем к ней приступать", - подчеркнул Ислямов.

При этом он заявил, что участники блокады "готовы быть ''террористами'', но все равно они вернут Крым.

Ранее пограничники заявили, что примут меры для недопущения перемещения товаров морским транспортом в оккупированную Россией Автономную Республику Крым.