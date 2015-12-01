Ислямов пообещал устроить "морскую блокаду" Крыма вслед за энергетической (видео)
11:48, 01 декабря 2015Политика
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Ленур Ислямов - основной координатор блокады Крыма - пообещал "морскую блокаду" полуострова вслед за транспортной и энергетической.
Ислямов пообещал новый способ блокады полуострова / Фото УНИАН
По его словам, участники акции пообещали, что блокада оккупированного Крыма будет иметь несколько стадий, передает "Открытая Россия".
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"Сначала идет продовольственная блокада, мы ее сделали, дальше идет блокада энергетическая, мы тоже ее сделали, дальше идет блокада морская, сейчас мы будем к ней приступать", - подчеркнул Ислямов.
При этом он заявил, что участники блокады "готовы быть ''террористами'', но все равно они вернут Крым.
Ранее пограничники заявили, что примут меры для недопущения перемещения товаров морским транспортом в оккупированную Россией Автономную Республику Крым.
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