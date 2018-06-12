Месяц блокады Крыма

Бессрочная акция по блокаде аннексированного Крыма стартовала 20 сентября. Тогда 30 активистов - представители Меджлиса крымско-татарского народа, представители «Правого сектора» и бывшей «Самообороны Майдана, а также представители ряда общественных организаций Херсонской области - заблокировали три автодороги, ведущие на полуостров… Так возле пропускных пунктов Госпогранслужбы появились блокпосты, которые уже более месяца блокируют движение грузового транспорта в обе стороны.

«В первый день блокады нас было 30 человек, сегодня – более 500. Организационные моменты все улажены, механизмы акции отработаны до мелочей», - рассказал УНИАН один из инициаторов блокады, бизнесмен Ленур Ислямов.

Уже в первую неделю блокады акция стала приносить свои плоды. По словам народного депутата от Блока Петра Порошенко, главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, участники блокады «добились того, что Крым перестал быть гигантским насосом, через который перебрасывались товары из материковой Украины в материковую Россию».

«Мы продолжаем отслеживать тенденцию сокращения пассажиро-транспортного потока как в одну, так и в другую сторону», - рассказал на прошлой неделе помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

В то же время, вопреки ожиданиям скептиков на быстрое окончание блокады, сейчас на блокпостах полным ходом идет подготовка к зиме: участники бессрочной акции окапываются и утепляются. «Акция будет продолжаться, несмотря ни на что. Если власти не предпринимают никаких действий, если власти готовы за два с половиной часа восстановить все три поврежденных ЛЭП и за 30 серебряников продать полуостров, они должны знать, что мы Крым просто так не оставим», - говорит Ленур Ислямов.

Напомним, помимо продуктовой блокады, активисты настаивают и на энергетической. Однако министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин недавно заявил, что не поддерживает эту идею и призвал решать все спорные вопросы на переговорах. «Я персонально не поддерживаю позицию по отключению (Крыма от электроэнергии, – УНИАН). Я считаю, что все должно решаться в переговорном процессе», - сказал он и добавил, что Крым исправно рассчитывается за поставки электроэнергии.

Готовность зимовать

По словам Ислямова, вместе с крымскими татарами зимовать на блокпостах будут и представители добровольческих батальонов, которые поддерживают акцию. «Все, кто к нам присоединился, они дежурят здесь вместе с нами. Все три направления на Крым – это Каланчак, Чаплынка и Чонгар – перекрыты, там организовано постоянное дежурство, на каждом посту стоят шесть человек. Есть разведка, ищем разные так называемые потайные тропы, наблюдаем на квадрокоптерах, которые у нас есть. Продолжаем работу с местным населением, постоянно держим связь с нашими, которые находятся в Крыму», - рассказывает активист.

Он отмечает, что со стороны аннексированного полуострова периодически поступает информация о попытках ввоза грузов из Одессы, Николаева и даже из Турции. «В таких ситуациях мы моментально сообщаем Джемилеву и Чубарову (лидеры Меджлиса крымско-татарского народа, – УНИАН), чтобы они уже в Киеве эти процессы блокировали. Эта блокада должна быть со всех сторон», - утверждает Ислямов.

Впрочем, по информации Госпогранслужбы, «объездных путей» по морю во время блокады нет. «Что касается информации о следовании каких-то грузов по морю: по нашей инициативе была создана инициативная группа, которая проверила все возможные аспекты существования данного канала. И ни по одному из факторов эта информация не подтвердилась. То есть, нет никаких оснований говорить о том, что каким-то образом непосредственно из морских портов, или путем перегрузки судов с большего на меньшие, или с меньшего на большее, которые затем следуют в Крым, что есть пути поставки продуктов питания по морю в Крым», - отметил Олег Слободян.

Помимо активистов, продолжают свое дежурство на блокпостах и милиционеры из батальона «Херсон». По словам полковника Ильи Кивы, который, до недавнего времени, занимал заместителя начальника УМВД Украины в Херсонской области, батальон вместе с активистами готовится к зиме. «Бойцы полностью экипированы, зимняя одежда, - все, как положено. Ставим буржуйки, утепляем помещения, где ребята располагаются, меняем режим работы. Наша задача - обеспечить там правопорядок, это обычная работа милиции. Так что все штатные плановые мероприятия по подготовке к зиме осуществляются в обычном режиме. Единственное, что будет существенно меняться, - это графики работы. Зимой бойцы будут дежурить по два часа, и выезжать туда будут посуточно. Сутки отработал – уехал. Палатки, которые там стоят, все с буржуйками, с дровами проблем нет», - рассказал он.

СЭЗ «переезжает» из Крыма

Продолжают поддерживать акцию и власти на местном уровне. По словам главы Генической РГА Александра Воробьева, количество участников блокады растет, к ним подключаются и местные жители: «Несмотря на ухудшение погодных условий, количество участников этого крымского Майдана постоянно увеличивается».

К слову, если месяц назад аграрии Херсонской области жаловались на убытки из-за товарной блокады Крыма, которая спровоцировала падение цен на херсонские овощи, то сегодня, к примеру, в Геническом районе идет подготовка специальной торговой площадки для местных производителей.

По словам Александра Воробьева, президент Украины поддержал инициативу перенести так называемую свободную экономическую зону с территории Крыма. «И мы сейчас готовим площадку под создание этой зоны. Все предприниматели района участвуют в процессе, они поставляют продукты питания участникам блокады, они готовы работать на площадке СЭЗ», - рассказал он.

«Если к нам приедет крымская семья и захочет купить мешок картошки, наш предприниматель продаст эту картошку по адекватной цене. А то сейчас оптовики уже начинают завышать цены, и те крымчане, которые едут к нам просто купить продукты питания, вынуждены платить огромные деньги. Нельзя наживаться на таких процессах, я обсуждал этот вопрос с нашими бизнесменами, и они готовы работать на этой площадке», - отмечает Воробьев.

Таким образом, все подготовительные мероприятия на границе с аннексированным полуостровом подтверждают серьезность намерений активистов. Участники блокады заявляют, что зима никоим образом не повлияет на их деятельность. И, чем дольше длится блокада, тем вероятнее, что проблемная тема Крыма будет подниматься как на внутриукраинских площадках, так и на международных.

Так, по словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, активисты блокады «возвратили не только крымскую проблему… возвратили, определенной мере, и тему Украины в мировой политике».

Участники акции на админгранице полуострова ставят себе главной целью – не позволить забыть о Крыме, не позволить думать, что за счет Крыма можно договориться о решении других вопросов.

Маргарита Коваленко