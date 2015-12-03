Суд по делу российских ГРУшников начал исследовать материальные доказательства

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем судебном заседании были исследованы следующие вещественные доказательства: мобильный телефон Александрова, карта памяти и сим-карта с телефона, образцы буккального эпителия (соскобы со щек для проведения генетического анализа) обоих обвиняемых, а также брюки, куртка, ботинки, перчатки, носки и фрагменты одежды, которые, по утверждению прокуроров, принадлежат одному из обвиняемых.

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Следует также отметить, что наряду с целыми вещами прокуроры продемонстрировали фрагменты камуфлированной ткани с прорехами.

Как пояснил УНИАН прокурор Александр Климович, прорехи появились на одежде во время предоставления обвиняемым бойцами Вооруженных сил Украины первой медицинской помощи. Кроме того, эксперт брал образцы их одежды на исследование.

В свою очередь Ерофеев заявил, что это не его одежда, а адвокаты бывших ГРУшников попросили суд признать одежду и мобильный телефон ненадлежащими доказательствами.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает производство в отношении них.