Пара была в браке один год.

Известный украинский актер и звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который ранее получил тяжелую травму на фронте, сообщил о разводе с женой Ольгой.

Этой новостью он поделился в своем Instagram сегодня, 14 мая.

"Мы - развелись! Сразу скажу: никто никого не бросал, мы встретились и по-взрослому все обсудили, приняв такое решение! Просто, когда встречаются две полноценные личности, трудно стать половинками друг друга", - написал Виктор и опубликовал совместное фото с экс-возлюбленной.

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Мужчина также добавил, что не хочет вдаваться в подробности и читать критику в адрес их решения. Об этом он написал так:

"Попрошу без хейта! Ни в мою сторону, ни в ее! Грязь лить не имею желания, но и грустить не буду!".

К слову, Виктор сыграл свадьбу с Ольгой в марте 2024 года. Через некоторое время он получил осколочное ранение в голову на фронте и до сих пор проходить тяжелую реабилитацию.

Напомним, ранее стало известно, что украинский ведущий Андрей Бедняков разводится с женой после 10 лет брака.

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