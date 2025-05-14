Глава Кремля даже не допускает мысли, что Украина согласится с его условиями, поэтому ищет пути для маневров.

Российский правитель Владимир Путин внезапно предложил переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Киев принял предложение, хоть Москва теперь молчит. Эта встреча, запланированная на четверг, может стать первым официальным контактом между сторонами с первых недель полномасштабной войны. Это возобновление дипломатических усилий после длительного застоя вызвало как осторожный интерес, так и глубокий скепсис, пишет The Moscow Times.

В Киеве уже заявили, что отказ Путина лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции будет красноречивым сигналом - доказательством того, что Москва не настроена на реальное завершение боевых действий, а стремится выиграть время или укрепить позиции.

Перемирие без перемирия?

Аналитики предупреждают, что эта инициатива Кремля играет на руку именно России. На фоне того, как Украина вместе с рядом европейских государств призвала к полному и безусловному 30-дневному прекращению огня, начиная с понедельника - призыву, на который Москва не ответила - предложение переговоров без прекращения боевых действий вызывает подозрения.

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"Российские спикеры неоднократно заявляли, что простое прекращение огня даст Украине военное преимущество, позволив ей использовать паузу для строительства укреплений, безопасного производства и импорта оружия и проведения мобилизации", - сказал Александр Баунов, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Баунов подчеркивает, что, сделав шаг к диалогу, Кремль не планирует останавливать наступление. Наоборот, дипломатические инициативы могут сопровождаться продолжением активных боевых действий:

"Российская армия продолжит наступление на передовой и будет бомбить украинские тыловые позиции, усиливая дипломатическое давление военной силой".

Двойной расчет Кремля

В то же время, отмечают эксперты, такая инициатива может быть адресована не только внешним игрокам, но и внутренней аудитории. В частности, российским "ястребам", которые ожидают решительности, а также скептикам за рубежом.

"Выбранный формат контрпредложения позволяет предотвратить или отсрочить гневный выход Трампа из переговоров, о котором он объявил в случае отказа одной или обеих сторон от сотрудничества... Это также успокаивает внутреннюю обстановку, военных, иностранных наблюдателей и, наконец, провоенный сегмент российского общественного мнения", - отметил Баунов.

"Акцент на том факте, что Россия просто возобновляет прерванные стамбульские переговоры, лучше всего подходит для балансирования между компромиссом и желанием продолжать войну", - добавил он.

Татьяна Становая, основательница и руководитель аналитического проекта R.Politik, считает, что предложенное соглашение о прямых переговорах не означает сдвигов в кремлевской стратегии. По ее словам, инициатива преследует совсем другие цели:

"Его цель - остановить поставки западного оружия, использовать любое ослабление позиций Зеленского и обострить внутреннюю нестабильность в Украине. Он также хочет, чтобы Киев отменил запрет на переговоры с россиянами, что позволило бы шире взаимодействовать внутри Украины".

"Он даже на мгновение не верит, что Киев в своем нынешнем состоянии может согласиться на российские условия", - сказала она.

Издание подытожило, что запланированная встреча в Стамбуле скорее выглядит как попытка Кремля воспользоваться моментом для внутренней легитимизации своих действий и создания дипломатического образа конструктивности. Но при этом сама Россия, похоже, не будет прекращать огонь - и не ожидает, что Украина подпишется под ее условиями.

Переговоры в Стамбуле

15 мая в Стамбуле запланированы мирные переговоры между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие, подчеркнув, что встреча будет иметь смысл только при личном присутствии Путина.

В то же время Кремль пока не подтвердил участие Путина в переговорах. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом возможность проведения переговоров, но детали остаются неизвестными.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к переговорам, если это будет способствовать достижению мира. Зеленский также выразил надежду, что Трамп сможет присутствовать на встрече.

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