Армения за два года заключила с Индией оборонные контракты на более чем 1,5 млрд долларов.

Армения отказалась от закупок российского оружия на фоне войны Москвы против Украины. Вместо этого Ереван начал приобретать вооружение у Индии и Франции. Об этом пишут "Ведомости", изучив доклад Российского совета по международным делам "Российско-армянское взаимодействие на современном этапе".

Отмечается, что в 2022-2023 годах Армения заключила с Индией оборонные контракты на более чем 1,5 млрд долларов, а с Францией - на 250 млн долларов. Последнюю оборонную сделку с Россией Ереван заключил еще в 2021 году. Более того, она до сих пор не выполнена в полной объеме.

В издании поделились, что у Индии Армения закупила 214-миллиметровые ракетные системы залпового огня Pinaka, 155-миллиметровые артиллерийские установки ATAGS, противодронные системы ZADS, ПВО Akash-1S, а также противотанковые ракетные комплексы "Конкурс".

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Журналисты добавили, что у Франции Армения заказала три радара GroundMaster 200, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral 3 и самоходные артиллерийские установки CAESAR.

В российском оружии есть компоненты индийского производства - что известно

Напомним, что в апреле в российском оружии впервые обнаружили компонент индийского производства. В ГУР Минобороны Украины рассказали, что оккупанты уже почти не используют американские чипы в своих дронах.

Разведчики также обнаружили, что в "Шахедах", которыми враг атакует Украину в 2025 году, появились новые помехозащищенные антенны с маркировкой на китайском языке.

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