Гробница Цинь Шихуанди может хранить секреты невообразимой ценности, если только археологи когда-нибудь осмелятся ее открыть.

Гробница Цинь Шихуанди, первого императора Китая, правившего с 221 по 210 год до нашей эры, оставалась нетронутой более 2200 лет.

Ее в провинции Шэньси обнаружили в 1974 году фермеры, которые наткнулись на терракотовую армию солдат и лошадей, охранявших гробницу, пишет Dailygalaxy. Хотя вокруг этого места проводились многочисленные раскопки, сама гробница так и не была открыта. Археологи не решаются это сделать. Исследование показало, что эти опасения основаны как на древних трудах историка Сыма Цяня, так и на современных научных исследованиях.

Терракотовая армия, охраняющая гробницу Цинь Шихуанди, является одной из самых значительных археологических находок XX века. Она состоит из тысяч глиняных солдат, колесниц и лошадей в натуральную величину, выстроенных в боевой порядок.

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Считается, что это великолепное открытие служит духовной охраной путешествия императора в загробную жизнь. Несмотря на окружающие раскопки, сама гробница остается запечатанной, и археологи и историки опасаются рисков, связанных с ее открытием.

Основная причина, по которой археологи не решаются открыть гробницу Цинь Шихуанди, заключается в вере в то, что место захоронения императора оборудовано минами-ловушками, предназначенными для уничтожения любых злоумышленников.

Древние тексты Сыма Цяня, написанные всего через 100 лет после смерти императора, описывают различные ловушки, установленные в гробнице, включая арбалеты и стрелы. Сообщается, что это оружие было разработано для автоматического выстрела в любого, кто осмелится войти. Хотя эти арбалеты могли ухудшиться за тысячелетия, угроза такого оружия остается серьезной проблемой для нынешних ученых.

Одним из самых леденящих душу аспектов гробницы Цинь Шихуанди является предполагаемое использование ртути при ее строительстве. Древние записи предполагают, что ртуть использовалась для имитации реки Янцзы, реки Хуанхэ и даже великих морей. Это могло создать сложную и высокотоксичную жидкую среду внутри гробницы. Исследование 2020 года показало, что ртуть все еще может вытекать из трещин в конструкции гробницы, представляя опасный риск для любого, кто попытается открыть ее.

"Высоколетучая ртуть может выходить через трещины, которые со временем образовались в конструкции, и наше расследование подтверждает древние летописные записи о гробнице, которая, как полагают, никогда не открывалась и не разграблялась", - пояснила исследовательская группа.

В свете этих опасностей некоторые исследователи рассматривают возможность использования неинвазивных методов для исследования гробницы Цинь Шихуанди. Такие технологии, как 3D-сканирование и георадар, были предложены в качестве методов, позволяющих заглянуть в гробницу без физического нарушения.

Несмотря на эти усилия, пока не разработано решение, которое позволило бы провести тщательное исследование без потенциального вреда артефактам или самим исследователям. Идея дистанционного исследования остается лучшей надеждой на раскрытие секретов гробницы, но она также сопряжена с трудностями, особенно при работе со сложными материалами, такими как ртуть.

Несмотря на богатство сокровищ гробницы Цинь Шихуанди, она никогда не была разграблена. Это сбивало с толку археологов и историков. Ртутные реки и смертельные мины-ловушки, вероятно, служили сдерживающим фактором для тех, кто пытался войти. Говорят, что гробница императора заполнена бесценными артефактами, включая золото, нефрит и церемониальные предметы, которые, как полагают, спрятаны в запечатанной камере. Такой уровень защиты гарантирует, что гробница остается одним из наиболее хорошо сохранившихся королевских захоронений в мире.

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