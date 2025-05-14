Речь идет об увеличении глубины удара России и ее способности запускать ракеты в большем количестве.

В течение нескольких недель новая российская разработка "Бандероль" терроризирует Украину. Как пишет The Telegraph, это легкая, недорогая, небольшая крылатая ракета с фугасной боеголовкой массой 115 кг, которая достигает скорости 400 миль в час и может поражать цели на расстоянии более 300 миль.

"Уникально то, что ее запускают большие российские беспилотники Orion, что означает, что России не нужно рисковать тактическими самолетами, в то время как ее значительная дальность позволяет поражать цели далеко за линией фронта", - указывает издание.

Как отмечает военный аналитик и бывший индийский летчик-истребитель Виджайндер К. Такур, Россия, по-видимому, создала "грозную систему оружия", которая может дать ее силам "значительное преимущество на поле боя".

Видео дня

Это также представляет собой важную веху для России — возможность массового производства недорогих ракет. Так, реактивный двигатель для "Бандероли", произведенный китайской компанией Swiwin, продается на интернет-площадках, включая китайские AliExpress и Alibaba, за 16 000 долларов.

Специалисты ГУР также обнаружили в ракете более 20 ключевых компонентов от 30 компаний, в том числе из США, Швейцарии, Японии, Австралии и Южной Кореи:

"Сообщается, что "Бандероль" содержит устройство слежения за движением, произведенное в США, микроконтроллер из Швейцарии, модель обмена информацией, произведенную в Австралии, аккумуляторную батарею из Японии и южнокорейский сервопривод".

Ракета "Бандероль" - в чем их преимущества

S8000 разработана санкционированной группой "Кронштадт", российским оборонным предприятием, наиболее известным по производству беспилотных летательных аппаратов "Орион".

"Она очень похожа на американскую ракету класса "воздух-земля", краеугольный камень американских возможностей дальнего удара, предназначенную для поражения хорошо защищенных целей без необходимости запуска внутри вражеского воздушного пространства", - отмечает The Telegraph.

Новая российская ракета также может делать более крутые повороты, чем традиционные ракеты страны, и, по данным ГУР, имеет технологию уклонения от радаров и бортовые системы защиты от помех.

"Если "Бандероль" способна на то, о чем заявляет Украина, это может означать появление нового поколения высокоточных, недорогих боеприпасов, которые представляют значительную опасность для Украины", - отмечают в издании.

По словам эксперта по оружию Джона Харди, одним из главных преимуществ ракеты является е низкая стоимость:

"Здесь речь идет об увеличении глубины удара России и ее способности запускать ракеты в большем количестве. Украина довольно успешно сбивает российские ракеты, но чем больше Россия может запустить, тем больше вероятность, что они пройдут, и тем больше Украине придется израсходовать свой ограниченный запас ракет-перехватчиков".

Ракета "Бандероль" - детали

Как писал УНИАН, российская оккупационная армия нанесла массированные разрушительные удары по украинским городам группами новых БпЛА "Бандероль", которые ведут себя, по словам специалистов, как барражирующие боеприпасы, вроде КАБов.

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак отметил, что действие "Бандероли" больше похоже на "поведение" ракеты. Он обратил внимание на реактивный двигатель, большую скорость, которая почти делает невозможным сбивание этой цели.

Вас также могут заинтересовать новости: