В Украине объявлен І уровень опасности.

В Украине 15 мая разыграется непогода. Предупреждение об опасных и стихийных явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"15 мая днем в Украине, кроме юго-востока и северо-запада, порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, в Карпатах в течение суток порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Днем в горах также ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

В четверг, 15 мая, в Украине прогнозируется неустойчивая погода с осадками и порывистым ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер юго-западного направления будет порывистым и порой даже со штормовыми порывами, до 15-20 метров в секунду. Осторожно", - отметила она.

Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в большинстве регионов страны будут идти дожди. В западных областях они могут быть значительными, а в Карпатах и вблизи - местами с мокрым снегом. Только южные районы и юго-восток, по словам синоптика, останутся без существенных осадков.

Также Диденко отметила, что на западе страны 15 мая существенно снизится температура - ожидается лишь +8...+13 градусов. В других областях воздух прогреется до +14...+18.

В столице в этот день также предполагаются дожди и сильный юго-западный ветер. Максимальная температура будет около +15 градусов.

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