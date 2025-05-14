Лула собирается убедить Путина лично приехать на переговоры.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что "попытается поговорить" с Владимиром Путиным, чтобы убедить его лично приехать на переговоры с Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает газета Ouest-France, цитируя бразильского лидера на пресс-конференции в Пекине.

"Я попытаюсь поговорить с Путиным. "Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, поезжай в Стамбул и веди переговоры, ради Бога", — добавил он.

Ранее Китай и Бразилия опубликовали, совместное заявление, в котором приветствовали "предложение президента России Владимира Путина начать мирные переговоры" с Украиной. По данным официального информационного агентства Синьхуа, в тексте документа обе страны также описали прямой диалог как "единственный способ положить конец конфликту".

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Переговоры в Стамбуле

Ранее Украина призвала Бразилию надавить на Москву, чтобы на переговорах в Турции присутствовал кремлевский правитель Путин.

Напомним, переговоры запланированы на 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие, подчеркнув, что встреча будет иметь смысл только при личном присутствии Путина.

Однако Кремль пока не подтвердил участия Путина в переговорах.

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