Кроме Греции, землетрясение также почувствовали жители Израиля, Египта, Турции, Ливана и Иордании.

Поздно вечером 13 мая в районе южнее острова Крит произошло сильное землетрясение, сообщает The Watchers. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда толчков составила 6.1, а эпицентр находился на глубине 71 км.

По предварительным оценкам, около 3000 человек почувствовали сильные подземные толчки, столько же - умеренные, и свыше 684000 - слабые колебания.

Греческие экстренные службы выпустили предупреждение о возможном цунами. Жителей предупредили через системы оповещения и настоятельно рекомендовали избегать прибрежных зон и пляжей. К счатсью, на данный момент информации о цунами не поступало.

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Как собщается, землетрясение бывло настолько сильным, что толчки от него ощущались в Израиле (включая Тель-Авив), Египте, Турции, Ливане и Иордании.

Несмотря на широкую зону, где ощущалось землетрясение, сообщений о серьёзных разрушениях или пострадавших нет.

Землетрясения в Греции

Южная часть Греции, в том числе и Крит, расположена в одном из самых сейсмоактивных регионов Европы - на границе столкновения Африканской и Евразийской тектонических плит.

Это землетрясение произошло на фоне продолжающейся с начала 2025 года повышенной сейсмической активности в регионе — было зарегистрировано более 20 000 подземных толчков, особенно вблизи островов Санторини и Аморгос.

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