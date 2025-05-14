Путин фактически отверг предложение о 30-дневном перемирии.

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в перемирии и его не стоит ждать на переговорах в Турции. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире на Радио NV.

"На мой взгляд, нет никакого смысла ждать признаков перемирия, поскольку еще в ночь на воскресенье Путин недвусмысленно сказал, фактически отвергнув предложение о перемирии, что он хочет предложить прямые переговоры в Стамбуле. Просто очевидно он не ожидал, что Зеленский на это согласится. Все что было сказано Путиным, это как раз сказано для того, чтобы отклонить все эти предложения, придумать новые условия и попытаться всех припереть к стенке относительно перемирия", - считает Попович.

Кроме того, он считает, что российского диктатора Владимира Путина не стоит ждать на переговорах в Стамбуле.

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Вместе с тем, обозреватель ответил на вопрос, связаны ли переговоры между Украиной и Россией в Турции с отсутствием масштабных воздушных атак со стороны РФ.

"Слава боку, что ничего не летит. А рассуждать и гадать можно все, что угодно... Они все же перед этими переговорами какую-то делегацию туда направляют, и очевидно, там не будет Путина, а будет кто-то - сейчас они рассуждают, кто там может быть завтра в Стамбуле. Звучали фамилии Ушакова, Лаврова и т.д. Посмотрим, какой будет состав этой делегации. Возможно, они сейчас не хотят нагнетать", - отметил Попович.

Переговоры в Стамбуле

15 мая в Стамбуле запланированы мирные переговоры между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие, подчеркнув, что встреча будет иметь смысл только при личном присутствии Путина.

В то же время Кремль пока не подтвердил участие Путина в переговорах. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом возможность проведения переговоров, но детали остаются неизвестными.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к переговорам, если это будет способствовать достижению мира. Зеленский также выразил надежду, что Трамп сможет присутствовать на встрече.

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