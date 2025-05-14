Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, евро - 46,95 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 14 мая, не изменился и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке подорожал на 10 копеек и составляет 46,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 45,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался неизменным и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 14 мая, вырос до 46,95 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,42 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 46,70 грн/евро, а курс продажи - 46,41 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды составляет 103 754 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 4 301 910 грн.

Нацбанк установил 14 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,50 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также усилилась. Официальный курс евро установлен на уровне 46,09 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

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