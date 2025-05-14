В западных областях будет лишь +8...+13 градусов.

В четверг, 15 мая, в Украине ожидается нестабильная погода с дождями и сильным ветром. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер юго-западного направления будет порывистым и порой даже со штормовыми порывами, до 15-20 метров в секунду. Осторожно", - предостерегла она.

Из-за влияния холодного атмосферного фронта в большинстве областей Украины пройдут дожди. В западных областях осадки, вероятно, будут сильными, а в Карпатах и вблизи Карпат местами даже с мокрым снегом. Только южная часть и юго-восток Украины избегут существенных осадков, уточнила Наталка Диденко.

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По ее прогнозу, завтра ощутимо похолодает в западных областях Украины - там только +8...+13 градусов. На остальной территории ожидается +14...+18.

В Киеве 15 мая также ожидается дождь и сильный ветер юго-западного направления. Температура максимально повысится до +15 градусов.

Погода в Украине - будет ли потепление?

В ближайшие дни существенного потепления в Украине не предвидится - на погодные условия продолжит влиять холодный воздух из северных регионов.

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что днем стоит ожидать нестабильной погоды с небольшими дождями, тогда как в ночное время, при условии прояснений, температура воздуха будет заметно снижаться.

В четверг в Украину с северо-запада зайдет новый, более активный атмосферный фронт. Он обусловит умеренные осадки на западе и севере, а затем и незначительные дожди в центральных регионах. В пятницу, 16 мая, фронт будет продвигаться дальше на восток.

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