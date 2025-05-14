'Четкий сигнал для мира': Ермак заявил, что Зеленский полетит в Стамбул даже без Путина

Этот шаг продемонстрирует, что на самом деле Москва не хочет искать мирных путей завершения войны, а лишь оттягивает время.

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Турцию, даже если диктатор Владимир Путин откажется от прямых переговоров. Это будет четкий сигнал для всего мира, что Москва не хочет мира, не готова к серьезным переговорам. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Le Monde.

"Президент Зеленский посетит Турцию в четверг. Он сильный лидер, который всегда держит свое слово. Он будет готов независимо от формата переговоров. Мы не знаем, будет ли там Владимир Путин. Россияне нам не ответили. Тем не менее, мы продолжаем считать, что переговоры должны начаться с полного и безусловного прекращения огня", - заявил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что Украина готова к любому формату диалога, но есть условие - полное и безусловное прекращение огня. Украина уже продемонстрировала открытость и честность, теперь слово за Россией.

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Ермак добавил, что невозможно вести переговоры, когда вас атакуют ракеты и дроны. Такой подход поддержали в субботу, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск на исторической встрече в Киеве.

"Если Владимир Путин не поедет в Турцию, это будет очень четким сигналом для всего мира, что он не хочет останавливать войну, которую он начал, что он не хочет мира или серьезных переговоров", - отмечает Ермак.

Он добавил, что Дональд Трамп интерпретирует этот сигнал четко. Американский лидер рассматривает возможность присоединения к переговорам в Стамбуле. Впрочем, подтверждения еще не было.

"Будем откровенными. Мы не доверяем России. Владимир Путин лично решил начать эту войну, и он продолжает убивать наших людей, наших детей... Но мы хотим прекратить этот конфликт и готовы принять любой формат переговоров. Конечно, невозможно завершить эту войну без страны, которая ее начала. Но мы также настаиваем на необходимости участия Соединенных Штатов и наших европейских друзей в этих обсуждениях. Эти партнеры не должны быть просто свидетелями лжи и давления Москвы", - подытожил Ермак.

Переговоры в Стамбуле

15 мая в Стамбуле запланированы мирные переговоры между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие, подчеркнув, что встреча будет иметь смысл только при личном присутствии Путина.

В то же время Кремль пока не подтвердил участие Путина в переговорах. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом возможность проведения переговоров, но детали остаются неизвестными.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к переговорам, если это будет способствовать достижению мира. Зеленский также выразил надежду, что Трамп сможет присутствовать на встрече.

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