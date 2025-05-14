Премьера второго сезона сериала "Сорвиголова: Рожденный заново" запланирована на март 2026 года.

Американская актриса Кристен Риттер официально вернется к роли супергероини/частного детектива Джессики Джонс во втором сезоне сериала "Сорвиголова: Рожденный заново" (Daredevil: Born Again).

Соответствующее объявление было сделано во время предварительной презентации Disney для рекламодателей в Нью-Йорке во вторник, 13 мая 2025 года – Риттер вышла на сцену вместе с исполнителем роли Мэтта Мердока / Сорвиголовы Чарли Коксом, чтобы сообщить эту новость, пишет Variety.

"Так здорово вернуться, вернуться к Джессике после трех сезонов и "Защитников" и теперь присоединиться к MCU. Я так рада вернуть этого культового персонажа, и, не раскрывая слишком много, Джессику Джонс ждет еще много всего. Это будет невероятный сезон!", – поделилась актриса.

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Оригинальный сериал "Джессика Джонс" выходил на Netflix в 2015-2019 годах и насчитывал три сезона. В центре сюжета – частный детектив с пристрастием к алкоголю Джессика Джонс, обладающая сверхчеловеческими силой и прочностью. Время от времени она сотрудничала с Сорвиголовой.

Отметим, второй сезон супергеройского сериала "Сорвиголова: Рожденный заново" планируют выпустить в марте 2026 года. Он будет насчитывать восемь эпизодов и станет частью шестой фазы киновселенной Marvel.

Сериал "Сорвиголова: Рожденный заново" – что известно

Изначально сериал "Сорвиголова", рассказывающий о слепом адвокате Мэтте Мердоке, который под личиной мстителя "Сорвиголовы" борется с преступностью в преступном районе Нью-Йорка "Адская Кухня", выходил на Netflix с 2015 по 2018 годы. Также на сервисе были выпушены и другие сериалы медиафраншизы Marvel, тем не менее, не связанные с основной киновселенной – "Джессика Джонс" (2015-2019), "Железный кулак" (2017-2018), "Люк Кейдж" (2016-2018) и "Каратель" (2017-2019), которые также объединились в сериале-кроссовере "Защитники" (2017).

Вопреки высоким рейтингам и положительным оценкам критиков, сериал "Сорвиголова" был закрыт после третьего сезона. Такая же участь настигла и все остальные проекты в рамках этой сериальной линейки. Это произошло на фоне того, как новый стриминговый сервис Disney+ стал единой площадкой для фильмов и сериалов объединенной киновселенной Marvel. Тогда же стало известно, что часть из этих персонажей будет включена в основную киновселенную.

Первыми в киновселенную вернулись герои "Сорвиголовы" – Мэтт Мэрдок (Чарли Кокс) и его главный противник, король преступного мира Уилсон Фиск / Кингпин (Д’Онофрио). В частности, Мэрдок впервые появился в виде камео в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" (2021), а позже в сериалах "Она-Халк" (2022) и "Эхо" (2024). Тем временем, Фиск вернулся в сериалах "Соколиный глаз" (2021) и "Эхо" (2024). Официально о перезапуске сериала "Сорвиголова" как отдельного проекта стало известно в 2022 году.

В начале 2023 года было объявлено, что к проекту также присоединится Джон Бернтал, который исполнял роль линчевателя Фрэнка Касла / Карателя в сериалах "Сорвиголова" и "Каратель". Одновременно ходило немало спекуляций по поводу того, кто еще из героей из предыдущих сериалов может вернуться в киновселенную Marvel, однако никакой официальной информации за этим не последовало.

Первый сезон сериала "Сорвиголова: Рожденный заново" выходил на Disney+ в марте-апреле 2025 года и насчитывал девять эпизодов. Обновленный сериал получил высокие оценки от критиков, а также был положительно воспринят аудиторией.

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