'Давайте говорить': Папа Римский предложил посредничество в переговорах Украины и РФ

Кроме того, понтифик упомянул о других конфликтах, которые идут в мире, отметив, что его предложение касается каждого, кто находится в состоянии войны.

Папа Римский Лев XIV предложил свое посредничество странам мира, находящимся в состоянии войны. Об этом понтифик заявил в речи перед представителями 23 восточнохристианских церквей 14 мая, передает Le Monde.

Лев XIV сказал, что Святой Престол готов помочь "врагам посмотреть друг другу в глаза", чтобы люди смогли снова обрести надежду на мир. В частности, понтифик упомянул об Украине и России в своей речи, а также в Сирии, Ливане, на Ближнем Востоке, Тиграе, Эфиопии и на Кавказе.

Папа выразил сожаление по поводу этого насилия, призвав к работе по достижению мира:

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"Я сделаю все, чтобы этот мир распространился. Народ хочет мира, и, положив руку на сердце, я говорю лидерам народа: давайте встречаться, давайте говорить, давайте договариваться!"

Понтифик добавил, война "никогда не бывает неизбежной", а оружие можно и нужно заставить замолчать, поскольку оно всегда усугубляет проблемы.

Папа Римский - позиция по Украине

Новый Папа Римский Лев XIV, первый американец во главе Католической Церкви, в своих первых заявлениях после избрания выразил четкую поддержку Украине и призвал к прекращению войны.

В телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским понтифик выразил готовность посетить Украину. Это может стать первым визитом Папы Римского в страну.

В своей первой воскресной проповеди Лев XIV призвал к прекращению войны в Украине и осудил насилие, назвав конфликты "третьей мировой войной".

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