Чтобы растение радовало цветами, ему необходимы питательные вещества.

Спатифиллум известен тем, что не требует особого ухода и способен процветать в комнатных условиях, но для цветения ему необходимы азот, фосфор и калий. Если вы думаете, что придется потратить целое состояние на дорогостоящие удобрения, то вы ошибаетесь.

Издание Express выяснило у гуру в области комнатных растений Чонтелл Фосси, что необходимые питательные вещества, помогающие спатифиллуму цвести или бороться с болезнями, вполне могут быть получены из бытовых отходов.

"Если вы похожи на меня, то, скорее всего, всегда находитесь в поиске способов сделать свои растения счастливыми", - отметила эксперт.

Видео дня

Она дала несколько советов, как добиться пышного цветения спатифиллума.

Чем удобрять спатифиллум в домашних условиях

Банановая кожура, содержащая калий, необходимый для цветения, - отличный источник медленно высвобождающихся питательных веществ для спатифиллума.

"Банановая кожура может помочь вашим растениям получить толчок к цветению, поскольку она содержит несколько питательных веществ, полезных для растений. Они содержат калий, фосфор и кальций, которые необходимы для роста растений", - рассказала Чонтелл.

Чтобы использовать банановую кожуру, просто нарежьте ее и закопайте в почву, где она со временем разложится.

Можно ли поливать спатифиллум заваркой чая

Утренняя заварка может стать питательным лакомством спатифиллума благодаря содержанию азота и калия, которые поддерживают и листья, и цветение.

"Чай содержит дубильную кислоту, которая также помогает предотвратить рост грибков и, кроме того, стимулирует рост растений", - указала эксперт.

Чтобы подкормить спатифиллум, приготовьте слабый чай - один пакетик на пару литров воды - и дайте ему полностью остыть, прежде чем поливать растение.

"Это не удобрение, которое вы можете использовать исключительно для своих растений, вашим растениям нужны и другие питательные вещества, но оно может дать им импульс", - объяснила Чонтелл.

Можно ли подкармливать спатифиллум кофе

Кофейная гуща отлично подходит для спатифиллума, поскольку содержит такие необходимые питательные вещества, как азот, а также калий и фосфор, которые улучшают плодоношение растений и помогают поддерживать ph-баланс почвы, поскольку это растение предпочитают слабокислую или нейтральную почву.

"Кофейная гуща - отличный источник азота, который необходим для роста растений. В ней также содержатся другие питательные вещества, такие как магний и калий", - отметила эксперт.

Чтобы использовать кофейную гущу, просто посыпьте ее вокруг основания растений или смешайте с горшечной смесью перед пересадкой. Используйте ее экономно, так как слишком большое количество может сделать почву слишком кислой.

Ранее УНИАН писал, что садоводы назвали "идеальное" место для спатифиллумов.

Вас также могут заинтересовать новости: