Спатифиллум известен тем, что не требует особого ухода и способен процветать в комнатных условиях, но для цветения ему необходимы азот, фосфор и калий. Если вы думаете, что придется потратить целое состояние на дорогостоящие удобрения, то вы ошибаетесь.
Издание Express выяснило у гуру в области комнатных растений Чонтелл Фосси, что необходимые питательные вещества, помогающие спатифиллуму цвести или бороться с болезнями, вполне могут быть получены из бытовых отходов.
"Если вы похожи на меня, то, скорее всего, всегда находитесь в поиске способов сделать свои растения счастливыми", - отметила эксперт.
Она дала несколько советов, как добиться пышного цветения спатифиллума.
Чем удобрять спатифиллум в домашних условиях
Банановая кожура, содержащая калий, необходимый для цветения, - отличный источник медленно высвобождающихся питательных веществ для спатифиллума.
"Банановая кожура может помочь вашим растениям получить толчок к цветению, поскольку она содержит несколько питательных веществ, полезных для растений. Они содержат калий, фосфор и кальций, которые необходимы для роста растений", - рассказала Чонтелл.
Чтобы использовать банановую кожуру, просто нарежьте ее и закопайте в почву, где она со временем разложится.
Можно ли поливать спатифиллум заваркой чая
Утренняя заварка может стать питательным лакомством спатифиллума благодаря содержанию азота и калия, которые поддерживают и листья, и цветение.
"Чай содержит дубильную кислоту, которая также помогает предотвратить рост грибков и, кроме того, стимулирует рост растений", - указала эксперт.
Чтобы подкормить спатифиллум, приготовьте слабый чай - один пакетик на пару литров воды - и дайте ему полностью остыть, прежде чем поливать растение.
"Это не удобрение, которое вы можете использовать исключительно для своих растений, вашим растениям нужны и другие питательные вещества, но оно может дать им импульс", - объяснила Чонтелл.
Можно ли подкармливать спатифиллум кофе
Кофейная гуща отлично подходит для спатифиллума, поскольку содержит такие необходимые питательные вещества, как азот, а также калий и фосфор, которые улучшают плодоношение растений и помогают поддерживать ph-баланс почвы, поскольку это растение предпочитают слабокислую или нейтральную почву.
"Кофейная гуща - отличный источник азота, который необходим для роста растений. В ней также содержатся другие питательные вещества, такие как магний и калий", - отметила эксперт.
Чтобы использовать кофейную гущу, просто посыпьте ее вокруг основания растений или смешайте с горшечной смесью перед пересадкой. Используйте ее экономно, так как слишком большое количество может сделать почву слишком кислой.
Ранее УНИАН писал, что садоводы назвали "идеальное" место для спатифиллумов.