Большинство боевых кораблей Черноморского флота находятся в Новороссийске, отметил Плетенчук.

Россия не наращивала количество систем ПВО во временно оккупированном Крыму, но периодически вынуждена их замещать. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Они должны и в дальнейшем там удерживать количество средств ПВО, которые позволяют им хоть как-то сохранять сакральные объекты в Крыму, которыми они больше всего занимаются... Важным является тот факт, насколько они ставят в приоритет Крым. Мы видим, что по всей территории РФ что-то взрывается. Если бы они так же занимались остальной территорией, то там этих случаев было бы меньше", - сказал Плетенчук.

Он также рассказал, какие системы ПВО и РЛС сейчас защищают территорию временно оккупированного полуострова.

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"Они там демонстрировали в разное время различные системы "С" - это были "С-300", с них все начиналось. Затем "С-400", даже засветился "С-500". Это радиолокационные средства - пожалуй, все, которые существуют в РФ. Это те же самые "Панцирь-С" среднего и ближнего действия. И другие средства, вроде наших мобильных огневых групп. Нового ничего нет. Единственное, что они изменили, но это больше про морские дроны, - они используют для борьбы вертолеты", - отметил Плетенчук.

Также он рассказал об актуальной ситуации с Черноморским флотом РФ. Он отметил, что несмотря на неудобство, большинство военных кораблей флота сейчас базируются в Новороссийске.

"Примерно 60-70% общего состава ЧФ, если брать боевые единицы. В Крыму остается много единиц вспомогательного флота. Это различные буксиры, суда обеспечения. И те единицы, которые сейчас не боеготовые. Тот же разведывательный средний корабль "Иван Хруст", большие десантные корабли, подводная лодка, которую они никогда уже не отреставрируют", - рассказал Плетенчук.

Крым: важные новости

Ранее Плетенчук рассказывал, что Россия стягивает системы ПВО с других направлений, чтобы использовать их для прикрытия оккупированного Крыма. По его словам, причина в том, что Крым имеет логистическую и символическую ценность для врага.

Он также сообщал, что несмотря на милитаризованность полуострова, российские туристы массово потянулись в оккупированный Крым. По его словам, причина в том, что из-за декабрьского разлива мазута с российских танкеров значительная часть черноморского побережья России стала непригодной для пляжного отдыха.

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