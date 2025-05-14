На западном лимбе Солнца произошла крупная вспышка класса X1.2, из-за чего у нас на планете вероятна магнитная буря. Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, вспышка началась в 15:25 UTC (18:25 по Киеву - УНИАН) 13 мая и закончилась в 15:44 UTC (18:44 по Киеву).
Это седьмая солнечная вспышка класса X в этом году и первая с 28 марта. На данный момент это третья по мощности вспышка в этом году.
По информации издания, во время вспышки произошел крупный выброс корональной массы. Прямого воздействия на нашу планету не будет, но радиочастоты будут наиболее деградированы над Атлантическим океаном, Америкой, а также частично над Европой и Африкой. Анализ и моделирование предполагают возможное скользящее воздействие 17 мая.
Магнитные бури - что известно
Ранее УНИАН писал о том, какая геомагнитная буря была самой мощной.
Событие Кэррингтона, которое произошло в 1859 году, было самым серьезным из известных.
Новое исследование показало, что 1 сентября 1859 года Солнце извергло на Землю наэлектризованный газ и субатомные частицы, которые по энергии равны 10 миллиардам атомных бомб. В результате этого извержения начались сбои в телеграфной связи и даже возгорание систем. Также из-за события Кэррингтона северное сияние наблюдалось аж на юге Кубы и Гавайев.