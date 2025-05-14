Ожидается, что "скользящая" магнитная буря буде 17 мая.

На западном лимбе Солнца произошла крупная вспышка класса X1.2, из-за чего у нас на планете вероятна магнитная буря. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, вспышка началась в 15:25 UTC (18:25 по Киеву - УНИАН) 13 мая и закончилась в 15:44 UTC (18:44 по Киеву).

Это седьмая солнечная вспышка класса X в этом году и первая с 28 марта. На данный момент это третья по мощности вспышка в этом году.

Видео дня

По информации издания, во время вспышки произошел крупный выброс корональной массы. Прямого воздействия на нашу планету не будет, но радиочастоты будут наиболее деградированы над Атлантическим океаном, Америкой, а также частично над Европой и Африкой. Анализ и моделирование предполагают возможное скользящее воздействие 17 мая.

Магнитные бури - что известно

Ранее УНИАН писал о том, какая геомагнитная буря была самой мощной.

Событие Кэррингтона, которое произошло в 1859 году, было самым серьезным из известных.

Новое исследование показало, что 1 сентября 1859 года Солнце извергло на Землю наэлектризованный газ и субатомные частицы, которые по энергии равны 10 миллиардам атомных бомб. В результате этого извержения начались сбои в телеграфной связи и даже возгорание систем. Также из-за события Кэррингтона северное сияние наблюдалось аж на юге Кубы и Гавайев.

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