В Украине будет дождливо и усилится ветер.

В Украине в ближайшие дни потепления и улучшения погоды ждать не стоит. Даже наоборот, с 15 мая усилится ветер, будут дожди, местами грозы, а в Карпатах снова будет снежить. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

Погода 15 мая

В четверг, по прогнозу синоптика, ночью в западных областях, а днем в большинстве регионов, кроме юго-востока и Приазовья, пройдут дожди, местами грозы. В Карпатах ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет 7 - 12 м/с, днем местами порывы будут достигать до 15 - 17 м/с. Ночью +5...+10 °С, днем в северных и западных областях +9...+14 °С, в других регионах +15...+21 °С.

Погода 16 мая

"В пятницу, 16 мая, неустойчивая погода с осадками прогнозируется на большей части территории страны", - прогнозирует Кибальчич.

Видео дня

Лишь в Крыму и юго-восточных областях будет сухо. В центральных и северных регионах местами пройдут сильные дожди, возможны грозы и град. Ветер останется 7 - 12 м/с, утром и днем в центральных и южных регионах порывы усилятся вплоть до 15 - 22 м/с. В западных и северных областях ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С. В других регионах ночью +6...+11 °С, днем +15...+21 °С.

Погода 17 мая

В субботу в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая и дождливая погода. Возможны отдельные грозы. Ветер 5 - 10 м/с. Ночью будет +3...+8 °С, в западной части местами заморозки 0...-3 °С. Днем +13...+18 °С, а в западных областях +8...+13 °С.

Погода 18 мая

В воскресенье, прогнозирует синоптик, ночью на Левобережье Украины пройдут значительные дожди. Днем в большинстве областей также прогнозируются умеренные, а в Карпатском регионе - значительные дожди. Местами грозы. Ветер 7 - 12 м/с. Температура ночью будет +2...+8 °С, в западной части местами заморозки 0...-3 °С. Днем +13...+18 °С, а на крайнем западе +8...+13 °С.

Потепление в Украине - будет ли оно в ближайшее время?

Погода в Украине пока не порадует летним теплом - на этой неделе стоит запастись терпением. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

В ночное время термометры будут показывать от +2° до +8°, днем - в пределах +10°...+15°, а в южных и восточных регионах местами воздух прогреется до +18°.

Из-за влияния холодного воздуха возможны заморозки на поверхности почвы, особенно в северных и западных областях.

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