Также произошли изменения среди пятерки фаворитов букмекеров.

Во вторник, 13 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". После выступлений 18 участников, из которых только 10 прошли в финал шоу, букмекеры обновили свои ставки на вероятного победителя.

пока лидером все еще остается группа KAJ из Швеции, которая вчера выступила с песней "Bara bada bastu" на сцене Базеля. Шансы этих исполнителей выросли на 5% и сейчас вероятность их победы оценивают в 42%.

По мнению букмекеров, за Швецией идет Австрия и Франция. Кстати, выступления этих двух стран мы увидим во время второго полуфинала "Евровидения-2025", а именно 15 мая.

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Однако после первого полуфинала произошли изменения среди пятерки фаворитов букмекеров. К ним присоединился представитель Нидерландов Claude с лирической песней "C'est la vie", который сейчас оказался на четвертой строчке. Следующим в списке букмекеров идет Израиль.

Также после зажигательного выступления украинской группы Ziferblat на международной сцене в Швейцарии, ее позиция немного улучшилась. По мнению букмекеров, Украина теперь не на 14, а 13 месте с вероятностью на победу 1%. Однако отметим, что ставки не всегда совпадают с финальными результатами шоу.

К слову, в конкурсе "Евровидение" в этом году принимают участие 37 стран. После первого полуфинала их количество уменьшилось, а после второго полуфинала артистов должно остаться 26. Именно они будут соревноваться в финале, 17 мая, за победу в шоу.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко назвал имя украинского артиста, которого недооценили на "Евровидении".

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