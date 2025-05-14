Цена на капусту за последний год выросла на 276%.

За последний год в Украине существенно подорожал ряд продуктов питания, о чем свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше всего подорожали овощи и фрукты, а именно:

капуста – 276%, подорожала почти в 4 раза – до 49,7 грн/кг;

морковь – 223%, до 38,96 грн/кг;

яблоки – 88,5%, до 46,35 грн/кг;

свекла - 57,25%, до 27,99 грн/кг.

Также среди лидеров подорожания крупы ячные (+42,8%), подсолнечное масло (+38,7%) и яйца (+76,9%) до 59,2 гривни за десяток. Более чем на треть выросли цены на муку пшеничную, картофель, крупы гречневые, масло сливочное и крупы пшеничные.

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За год почти не изменилась только цена на сало: этот продукт подорожал лишь на 0,2%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом измерении ускорилась до 15,1%. По данным Государственной службы статистики, продукты питания и безалкогольные напитки в целом за год подорожали на 19,8%.

Наибольшими темпами выросли цены на яйца (+74,6%), овощи (+35,8%), подсолнечное масло (+34,8%), масло (+30,1%) и фрукты (+25,3%). На 21,8% подорожал хлеб, почти на 19,9% выросла цена на молоко.

Как сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), по состоянию на начало мая цены на бакалейные товары в Украине остаются на стабильном уровне, впрочем, определенный рост фиксируют по отдельным категориям. Например, подсолнечное масло подорожало за месяц на 2% - до 76,7 гривны за 850 мл, то есть за год рост составил 30%.

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