Депутат не исключает, что Путин направит в Стамбул своего министра иностранных дел Сергея Лаврова, но встречаться с ним Зеленскому нет смысла.

Президент России Владимир Путин, скорее всего, не появится на переговорах в Стамбуле и это будет означать политическое поражение для него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"Завтра - важный и непредсказуемый день... Интрига нарастает, мы это видим. Интрига заключается в том, состоится ли встреча между президентом Зеленским в Стамбуле и кремлевским диктатором Путиным", - отметил он.

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По мнению парламентария, последний на переговорах не появится. "Мое предсказание такое: Путин не появится на переговорах. И это будет означать политическое поражение для Путина. Это будет означать, что он абсолютно не заинтересован в том, чтобы даже начать настоящие переговоры о мире", - сказал Мережко.

По его словам, это будет такой сигнал для всего мира, для президента Соединенных Штатов Украины Дональда Трампа, что Путин является "главным виновником, что он не заинтересован в мире и в прекращении огня, и надо вводить санкции".

"То есть с этого момента, можно сказать так, мяч будет на стороне Трампа и ему надо будет выполнить то обещание, которое он сделал ранее, когда он предлагал еще первый раз всеобъемлющее перемирие, прекращение огня на 30 дней. Путин категорически, как мы видим, отказывается от всех предложений Трампа. Зато президент Зеленский постоянно и очень конструктивно соглашается на эти предложения. То есть пришло время решать, что делать с этим, и какие меры надо принять для того, чтобы заставить Путина хотя бы что-то делать", - отметил председатель Комитета.

Так, его прогноз таков, что "скорее всего, сам Путин не приедет, он направит в Стамбул Лаврова". "Но встречаться с Лавровым президенту просто нет смысла. Потому что здесь должны действовать принципы зеркальности. То есть президент может встретиться только с главой другого государства", - сказал депутат.

Он не исключил, что может состояться определенная техническая встреча между Лавровым и министром иностранных дел Украины. "Но это не будут настоящие переговоры. Скорее это будет какая-то такая техническая встреча", - отметил Мережко.

По его мнению, Трамп - "единственное лицо, единственный политик, который мог бы заставить Путина приехать в Стамбул". "Например, или когда он сам приедет в Стамбул и заявит о том, что готов принять участие в трехсторонней встрече глав государств. Или, например, даже с помощью, как он это любит, - это такая "Твиттер"- или какая-то дипломатия - например, написать что-то вроде "Vladimir, come to Istanbul immediately!"... Но я думаю, что этого не произойдет", - сказал парламентарий.

Так, отмечает Мережко, его прогноз, что, скорее всего, "серьезного начала переговоров завтра не будет". "Единственное, чего я не исключаю, - это какая-то, возможно, техническая встреча. Но я также сомневаюсь даже в этом", - подчеркнул он.

Переговоры в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, 15 мая в Стамбуле (Турция) запланированы мирные переговоры между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие, подчеркнув, что встреча будет иметь смысл только при личном присутствии Путина. В то же время Кремль пока не подтвердил участия президента России в переговорах.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что если Путин не приедет на переговоры в Турцию, то наступит время обсуждать еще более жесткие санкции против России.

Кроме того, Трамп выразил готовность присоединиться к переговорам, если это будет способствовать достижению мира. Зеленский также выразил надежду, что президент США сможет присутствовать.

В то же время президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что "попытается поговорить" с Путиным, чтобы убедить его лично приехать на переговоры с Зеленским в Стамбуле.

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