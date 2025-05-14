'Плотный график не помешает мне': Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным

Также Трамп заявил, что США постоянно рассматривают возможность введения вторичных санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Его слова цитирует Clash Report.

"Плотный график не помешает мне встретиться с Путиным, чтобы спасти жизни", - сказал Трамп.

Также президент США добавил, что Вашингтон постоянно рассматривает возможность введения вторичных санкций против России.

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Напомним, что вчера, 13 мая, Трамп прокомментировал предстоящие переговоры в Турции между Украиной и РФ. Он заявил, что надеется на то, что встреча пройдет успешно. Помимо этого американский лидер отметил, что на переговоры в Турцию поедут госсекретарь Марко Рубио и другие члены его администрации.

Франция и США обсудят жесткие санкции против Москвы - что известно

Ранее министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 15 мая собирается встретиться в Турции с сенатором США Линдси Грэмом. По его словам, США и Европа должны "готовиться к разрушительным санкциям", чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине.

Барро подчеркнул, что Москва нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США. Он считает, что введение более жестких санкций - это способ "схватить Россию за горло". По словам министра, нужно работать над новыми мерами, "которые могли бы задушить российскую экономику раз и навсегда".

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