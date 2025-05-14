Немецкая полиция подозревает, что украинцы работали на Россию.

В Германии арестовали группу из трех украинцев по делу о посылках со взрывчатыми устройствами.

В частности, как сообщает сообщает Reuters, немецкие власти подозревают украинцев в деятельности, связанной с отправкой посылок со взрывчатыми устройствами.

Предполагается, что подозреваемые были агентами иностранного государства и контактировали с лицами, работающими в российских государственных учреждениях, говорится в заявлении федеральных прокуроров.

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Друге подробности ареста пока не известны. Сообщается только, что двое мужчин, идентифицированных немецкими правоохранительными органами как Владислав Т. и Даниил Б., были арестованы в выходные в Германии. Еще один, идентифицированный как Евгений Б., был арестован во вторник в Швейцарии.

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18 апреля в Германии задержали двух российских шпионов. По версии следствия, подозреваемые собирались помешать доставке военной помощи из Германии в Украину. В частности, в городе Байройт арестовали предполагаемых российских агентов, которые готовили серию терактов.

Тогда СМИ сообщали, что подозреваемые пытались собрать информацию об американских военных базах на территории Германии, а также готовили атаки на военные транспортные маршруты в стране.

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