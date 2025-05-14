По словам специалиста, благодаря таким изменениям военнообязанным будет облегчена процедура прохождения ВВК.

В прохождении военно-врачебной комиссии изменился лишь порядок организации осуществления медицинского осмотра, в частности добавились моменты относительно электронного формирования данных, последствий и момента прохождения ВВК. Об этом рассказал адвокат Олег Леонтьев в эфире "Украинского радио".

"Это означает, что, кроме бумажных документов, теперь данные начали отображаться и в электронном виде. С одной стороны, это удобнее, легче и проще для тех, кто проходит медосмотр, а с другой стороны, для тех, кто организовывает процессы, есть определенные сложности, потому что надо формировать дополнительные документы в электронном виде", - отметил специалист.

По словам адвоката, для военнообязанных и военнослужащих это преимущество, поскольку часто случается такая вещь, как не ознакомление лиц, которые проходят медосмотр, с результатами этого медицинского осмотра.

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"Несмотря на то, что есть обязанность информировать такое лицо о результатах осмотра, часто этой обязанности не придерживаются. Но в электронном виде, в своем приложении "Резерв+" человек будет видеть свою степень пригодности к военной службе. Поскольку речь идет не просто об информировании лица, а о том, чтобы это лицо воспользовалось своим правом на обжалование выводов военно-врачебной комиссии", - объяснил юрист.

Леонтьев также добавил, что все результаты осмотра человек видит в момент прохождения ВВК.

"На руки выдается карта медицинского осмотра, это такой медицинский "бегунок", в котором обязательно наклеивается фотография военнообязанного и каждый врач записывает результаты своего осмотра. Эту карту человек видит только тогда, когда проходит медицинский осмотр, а результаты отображаются уже после того, как комиссия примет постановление, которое оформит в виде справки. И когда человек видит общее заключение, он имеет право принять решение - соглашаться или обжаловать", - подчеркнул адвокат.

В то же время специалист отметил, что не был изменен раздел Положения о военно-врачебной экспертизе (приказ 402), который касается расписания болезней и физических недостатков. Также, по его словам, не произошло изменений относительно физических состояний военных и военнообязанных, которые влияют на уровень пригодности к военной службе.

ВВК во время мобилизации в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, ранее правительство упростило прохождение ВВК. В Минобороны отметили, что такие изменения помогут людям сэкономить свое время, а работникам ТЦК - уменьшить количество административной работы.

Речь идет об электронных направлениях, которые ранее генерировались в приложении "Резерв+", а затем накладывалась электронная подпись руководителя ТЦК. Однако теперь пользователи смогут не ожидать наложения этой подписи, если захотели пройти военно-врачебную комиссию.

Также ТЦК запретили направлять людей с инвалидностью на ВВК. Поэтому теперь они могут пройти осмотр только добровольно, если, к примеру, хотят проходить службу по контракту.

В то же время в Минобороны назвали крайний срок повторного прохождения ВВК для ограниченно годных. Отмечается, что такой категории людей нужно пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года. По результатам прохождения комиссии в медучреждении будет определено: годен человек или непригоден к службе.

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