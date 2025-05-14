Глава МИД Франции заявил, что нужно перекрыть России возможности вести войну в Украине.

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 15 мая встретится в Турции с сенатором США Линдси Грэмом, "который разработал чрезвычайно мощный пакет санкций, включая таможенные пошлины в размере 500% на импорт российской нефти и 500% на страны, которые продолжают импортировать российскую нефть". Об этом пишет Le Figaro.

Барро подчеркнул, что США и Европа должны "готовиться к разрушительным санкциям", чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине.

"Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США, и перекрыть кран таким образом - это способ схватить Россию за горло", - отметил он.

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Напомним, сегодня, 14 мая, Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России, который направлен против "фантомных" нефтяных танкеров, используемых для обхода существующих ограничений.

"Но мы должны идти дальше, потому что эти массивные санкции еще не отговорили Владимира Путина от продолжения его агрессивной войны против Украины", - подчеркнул Барро.

По словам министра, нужно работать над новыми мерами, "которые могли бы задушить российскую экономику раз и навсегда".

"Я надеюсь, что Европа, в свою очередь, сможет ввести санкции в отношении углеводородов", - отметил французский политик.

17-й пакет санкций против РФ - что известно

Как писал УНИАН, 14 мая послы ЕС дали "зеленый свет" 17-му пакету санкций против России. Также они одобрили больше санкций против РФ из-за нарушения прав человека, гибридного вмешательства во всем мире и распространения химического оружия.

На такое решение отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Европа еще больше ограничивает России доступ к технологиям для ведения боевых действий.

"И мы добавили в список дополнительные 189 судов теневого флота, чтобы ударить по энергетическому экспорту России. Эта война должна завершиться. Мы продолжим сильно давить на Кремль", - заверила политик.

Также высокая представительница ЕС Кая Каллас подчеркнула, что санкции истощают военные средства страны-агрессора.

"Я приветствую договоренность о 17-м пакете санкций. Он будет направлен против большей части российского теневого флота, который незаконно транспортирует нефть для получения доходов для финансирования агрессии Путина", - отметила она.

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