Буданов объяснил, зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным в Турции

Владимир Зеленский демонстрирует искреннее стремление и готовность к завершению войны.

Украине нужно немедленное и всеобъемлющее полное прекращение огня, чтобы сохранить жизни украинцев. С этой целью президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с инициатором войны против Украины Владимиром Путиным.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в комментарии "РБК-Украина".

В частности, руководитель ГУР убежден, что позиция президента Украины Владимира Зеленского абсолютно правильная относительно готовности безотлагательно встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

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По мнению руководителя ГУР, Зеленский таким образом демонстрирует искреннее стремление и готовность к завершению войны.

"Нам нужно немедленное и всеобъемлющее прекращение огня прежде всего, чтобы сохранить жизни наших людей. У меня нет сомнений, что Владимир Зеленский всесторонне готов к такой встрече и в сотрудничестве с нашими партнерами мы можем достичь желаемого результата", - отметил Буданов.

Переговоры в Турции - это надо знать

Как сообщал УНИАН, 13 мая Зеленский сообщил, что 15 мая в Анкаре вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом будет ждать приезда Путина. Если Путин решит прилететь в Стамбул, тогда Зеленский и Эрдоган готовы сразу тоже отправиться в этот город. Зеленский убежден, что он должен исключительно с Путиным договариваться о прекращении огня.

В то же время, Зеленский убежден, что Путин не хочет окончания войны, не хочет прекращения огня и не хочет каких-либо переговоров. Как считает президент Украины, Путин боится прямых переговоров с ним.

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