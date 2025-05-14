'Возвращайся в Украину': беженцы жалуются на травлю в Польше, - BBC

Беженцы говорят об оскорблениях в общественном транспорте, буллинге в школах и распространении ксенофобских сообщений в Интернете.

Украинские беженцы сообщают о росте враждебности в Польше. Некоторые украинцы жалуются даже на травлю детей в школе, пишет BBC.

Светлана, которая с дочкой переехала в Польшу после начала полномасштабной войны, рассказывает, что сначала школьная жизнь ребенка была очень позитивной.

"Даже когда мы переехали в другой район, она не хотела менять школу", - вспоминает 31-летняя женщина. "Ей там так понравилось. Там не было никакой травли".

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Однако в последнее время ситуация, по ее словам, ухудшилась. Дочь рассказала ей историю, которая шокировала мать:

"Две недели назад она вернулась домой и сказала: "Один мальчик сегодня сказал мне: "Возвращайся в Украину".

Светлана - одна из многочисленных украинцев, которые сейчас живут в Польше и обратились к BBC с подобными жалобами. По словам украинцев, случаи дискриминации и враждебного отношения значительно участились в последние месяцы.

Беженцы говорят об оскорблениях в общественном транспорте, буллинге в школах и распространении ксенофобских сообщений в Интернете. Дополнительного напряжения добавляет и политическая ситуация в стране - кампания перед президентскими выборами.

Тревожные сигналы становятся заметнее

По официальной статистике, в Польше сейчас проживает не менее 2,5 миллиона украинцев - около 7% населения страны. В первые недели после вторжения России в 2022 году польское общество продемонстрировало чрезвычайный уровень солидарности.

"Это было удивительно. Ежедневно люди звонили, спрашивали: "Чем мы можем помочь?"", - рассказывает Наталья Панченко, активистка и руководительница фонда "Стоим с Украиной" в Варшаве.

Женщина вспоминает:

"Некоторые из них организовывали гуманитарные конвои или привозили сюда беженцев. Они отдали свои дома, еду, все, что имели - и свои сердца тоже".

Теперь, спустя три года, Наталья считает, что хотя большинство поляков остаются на стороне Украины, тревожные сигналы становятся все более заметными. Ее организация зафиксировала резкий рост враждебных комментариев онлайн, который впоследствии начал проявляться и в повседневной жизни.

"В последнее время мы имеем все больше и больше таких ситуаций... ксенофобские злоупотребления людьми, которые работают в магазинах или гостиницах, только потому, что они разговаривают с украинским акцентом", - говорит она.

Особенно беспокоит то, что объектом нападок становятся именно уязвимые группы.

"Эти группы женщин и детей находятся в Польше из-за войны, очень часто их родственники находятся на передовой, в плену или мертвы... и это та группа людей, на которую нападают", - отмечает Панченко.

Данные социологов подтверждают рост напряжения. Согласно опросу, проведенному в марте 2025 года центром CBOS, только 50% поляков одобряют прием украинских беженцев - на 7 пунктов меньше, чем четыре месяца назад. Для сравнения: два года назад этот показатель составлял 81%.

Из миллиона официально зарегистрированных украинцев, прибывших после февраля 2022 года, большинство до сих пор остается в стране. По оценкам, Польша тратит около 4,2% своего ВВП на поддержку украинских беженцев.

Украинские беженцы в Европе - новости

Ранее стало известно, что Польша может значительно ужесточить правила приобретения гражданства иностранцами, в частности беженцами из Украины. Сейчас чтобы претендовать на получение польского паспорта, иностранцу достаточно прожить в стране всего три года. Однако партия "Право и Справедливость" призывает увеличить до 10 лет минимальные сроки проживания в стране для тех, кто претендует на гражданство.

Украинским беженцам также станет труднее навсегда остаться во Франции. МИД страны издал директиву, которая содержит более жесткие требования по владению французским языком и социальной интеграции для кандидатов на гражданство.

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