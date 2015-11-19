Задержанный на Донбассе российский ГРУшник Ерофеев в суде заявил, что его пытали

В частности, это касается допроса, который был записан на видео и на котором Ерофеев назвал себя российским военнослужащим, передает Би-би-си.

Стоит отметить, что сегодня в Голосеевском районном суде Киева прошло очередное судебное заседание по делу российских военнослужащих Ерофеева и Александрова, которых задержали на Донбассе в мае.

На заседании была продемонстрирована видеозапись допросов россиян как после задержания, так и во время их пребывания в госпитале.

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На них Александров и Ерофеев признают себя военнослужащими вооруженных сил РФ и рассказывают, каким образом попали в Украину, какие выполняли задачи и при каких обстоятельствах были задержаны.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих, сотрудников ГРУ РФ - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений.