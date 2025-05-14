Google сменил логотип впервые за почти 10 лет

В сети шутят, что это самый дорогой градиент в истории.

Google впервые почти за десять лет обновил свой культовый логотип "G". Новая версия уже появилась в приложении Google на iOS и смартфонах Pixel.

Теперь буква G выполнена в виде цветового градиента, где плавно перетекают фирменные красный, желтый, зелёный и синий, вместо прежнего дизайна с чёткими границами между цветами.

Предыдущее крупное обновление логотипа было в сентябре 2015 года, когда компания сменила шрифт на без засечек и представила текущий "G" с яркими сегментами. Новый градиентный вариант теперь больше соответствует современному визуальному стилю Google, особенно логотипу Gemini, который тоже оформлен в виде цветового градиента.

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На данный момент обновлённый логотип виден только в приложениях на iOS и смартфонах Pixel. На вебе и других Android-устройствах пока отображается старая версия с четкими цветами.

Ранее мы рассказывали, что Google выпустил новую ИИ-фичу для iPhone, которая объясняет сложный текст простыми словами. Конечно, технология ещё не идеальна, но пользователи в основном довольны, заявляет Google.

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