Генерал США предупредил о риске прямого конфликта с Россией и Китаем

Кроме того, значительно повышен риск прямой конфронтации с Ираном и Северной Кореей, говорит генерал.

Командующий Северным командованием Вооруженных сил США (NORAD) генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе заявил о росте угрозы прямого столкновения Соединенных Штатов с ключевыми противниками, среди которых - Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

В стратегическом отчете, опубликованном на сайте Конгресса США, Гийо подчеркнул, что несколько ключевых геополитических тенденций ведут к постепенному повышению вероятности прямой конфронтации с этими государствами.

Основные риски, на которые обращает внимание генерал

1. Эскалация вооруженных конфликтов

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Российская агрессия против Украины, которая продолжается уже четвертый год, способна привести к прямому столкновению США с Россией при определенных сценариях развития событий. Одновременно, обострение на Ближнем Востоке, в частности вследствие нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, создает риск втягивания США в конфликт с Ираном и его союзническими вооруженными группировками.

2. Углубление координации между противниками США

Генерал Гийо отмечает, что стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией, а также их транзакционные отношения с Ираном и Северной Кореей приобретают признаки потенциального военного союза. Такое взаимодействие может трансформировать локальные конфликты в более широкие региональные или глобальные противостояния.

3. Наращивание наступательного потенциала вблизи США

По словам Гийо, Китай уже развернул надводные корабли с крылатыми ракетами в Беринговом море, а также активно развивает силы стратегического назначения - атомные подводные лодки и бомбардировщики с возможностью дозаправки в воздухе. Россия тем временем возобновила патрулирование тяжелыми бомбардировщиками у североамериканского побережья и интегрировала во флот современные субмарины. Параллельно, Северная Корея и Иран продолжают разрабатывать ракетные комплексы и средства кибероружия, способные представлять угрозу критической инфраструктуре США.

В отчете подчеркивается, что совокупность этих факторов формирует как традиционные, так и нетрадиционные вызовы безопасности США по всему миру - от Европы и Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона и Северной Америки.

В ответ аналитики Пентагона призывают к усилению оборонной способности, укреплению союзнических связей и развитию стратегий превентивного сдерживания во избежание дальнейшей эскалации и обеспечения безопасности континента.

Россия готовится к войне с НАТО - что сообщалось

Напомним, ранее Федеральная разведывательная служба Германии пришла к выводу, что Россия воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готовится к большой войне с НАТО.

Отмечалось, что Кремль готов использовать силу для достижения своих целей и к концу десятилетия может быть полностью готов к "широкомасштабной конвенционной войне". По оценке литовской спецслужбы VSD, Москва пока не в состоянии напасть на весь альянс, но может "проверить НАТО" путем проведения ограниченной военной операции против одной или нескольких стран-членов.

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