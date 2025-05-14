Ольга также объяснила, когда они официально получат документ о расторжении брака.

Экс-супруга звезды "Лиги смеха" Виктора Розового - Ольга - назвала причину их развода.

В своем Instagram она отметила, что они подали заявление на расторжение брака и через месяц уже не будут официально мужем и женой. Ольга также назвала причину завершения отношений, а именно измены актера.

"Официально - подали заявление на развод из-за измен Виктора во время наших отношений. Будьте уверены, этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый по отдельности. Этот год мы пытались быть рядом, быть поддержкой. Принимать не одну, а сразу две новые реальности - изнурительно. Я не могу это стереть или просто забыть. Каждый остается со своей правдой", - пояснила экс-избранница Розового в своем Instagram.

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Больше подробностей Ольга решила не раскрывать и отметила, что они с Виктором договорились о мировом соглашении.

К слову, Розовый женился на Ольге в марте 2024 года. После свадьбы он ушел на фронт, где получил осколочное ранение в голову. Мужчина перенес несколько операций и до сих пор проходит тяжелую реабилитацию.

Напомним, ранее известный блогер назвал причину развода Камалии и Захура.

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