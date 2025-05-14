Продать доллар можно в среднем по курсу 41,13 грн, евро - 45,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 14 мая, подешевел на 3 копейки и в среднем составляет 41,77 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,13 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 46,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,90 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,42 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 46,70 грн/евро, а курс продажи - 46,41 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 14 мая, составляет 103 754 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 4 301 910 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 14 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,50 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 46,09 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

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