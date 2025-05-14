Этот простой трюк не только позволяет приготовить более вкусную, сочную курицу, но и избавит вас от лишней уборки.

Когда вы запекаете курицу в духовке, то обычно используете противень или решетку, что обеспечивает хрустящую корочку и равномерное приготовление. Проблема в том, что когда курица разложена таким образом, соки часто испаряются или сгорают, делая мясо суше, чем хотелось бы. Плюс, уборка всех этих брызг на противне может быть хлопотной.

Однако, как пишет Parade, пользователь TikTok Эмили (@emilyscooking) поделилась простым трюков, который позволяет приготовить сочнейшую курицу и при этом сократить усилия на уборку. Она советует использовать для этого форму для хлеба.

Как это работает

В узкой форме для хлеба мясо ближе друг к другу, что удерживает влагу, и предотвращает высыхание кусочков, оставляя их сочными и ароматными.

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По мере приготовления курицы жир и соки собираются на дне формы, по сути, пропитывая кусочки мяса. Это означает, что вы получаете дополнительный вкус без необходимости периодически смазывать мясос помощью кисточки. Высокие борта формы для выпечки хлеба создают более равномерное распределение тепла вокруг каждого куска, снижая вероятность пережаренных краев или недожаренных центров. И в отличие от противня, форма для выпечки хлеба удерживает брызги, сохраняя вашу духовку немного чище.

Этот метод отлично подходит для куриных бедер или грудок без костей и кожи. Вы также можете использовать курицу с кожей, но учтите, что верхний слой станет хрустящим.

Способ приготовления

Чтобы приготовить курицу в форме для выпечки хлеба, разогрейте духовку до 200°. Приправьте курицу или замаринуйте ее заранее, затем выложите куриные кусочки в форму – достаточно плотно, но не утрамбовывая, чтобы они могли равномерно приготовиться.

Поставьте форму для выпечки на противень, чтобы возможные подтеки жира не испачкали духовку, и поставьте в духовку. Запекайте около 40 минут для бедер или 30 минут для грудок, в зависимости от их размера.

Дайте курице отдохнуть в течение 10 минут перед подачей. Такая курица идеально подходит для приготовления тако, салатов или начинки питы с чесночным йогуртовым соусом.

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