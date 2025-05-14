Вероятно, украинская спецслужба специально сделала вброс о применении Patriot.

Блестящая операция Сил обороны Украины, в ходе которой более года назад были сбиты российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также бомбардировщик Ту-22М3, осуществлена при помощи советской ракеты С-200.

Как рассказал в эфире Radio NV полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан, украинским военным удалось осуществить сложнейшую операцию.

В частности, эксперта попросили прокомментировать информацию о том, что, как выяснилось, ВСУ ранее сбили А-50 и дальний бомбардировщик Ту-22М3 из советского ЗРК ракетой С-200, использовав стандартную пусковую установку. При этом слухи ходили о применении Patriot.

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"Это - сложнейшая операция. Для того чтобы заправить эту ракету, целый поезд едет на пусковую установку. Она, вообще-то, по крайней мере, основные зенитно-ракетные комплексы объектового типа, то есть там чуть ли не целый космодром для запуска этой ракеты должен быть, специальная инженерная служба", — сказал эксперт.

По его словам, чтобы в тайне от врага подготовиться к пуску, вероятно, были задействованы западные союзники Украины. Как пояснил Свитан, украинским военным нужно было точно знать, на какой высоте передвигается цель, в каком направлении, соответственно провести инженерную подготовку и т. д.

"Ракета неплохая, 250 км уверенного перехвата - довольно-таки серьезная ракета, которая в свое время придумана еще в СССР. Это, можно сказать, пять ракет вместе. Одна – основная, с маршевым двигателем и четыре – разгонные - так называемые разгонные блоки твердотопливные, которые дают возможность ракете, допустим, выйти уже на определенную высоту, и дальше запускается маршевый двигатель", — рассказал Свитан.

Он добавил, что в С-200 есть одна проблема - наведение на участке перед выходом на цель, так как ракета "уходит за радиогоризонт".

"Наведение происходит, все-таки, с помощью основных комплексов, остающихся на земле, уходит за радиогоризонт. И на последних этапах, несколько сотен метров до цели, ракета уже не управляется. Но, тем не менее, она имеет больше 200 кг боевой части, это десятки тысяч поражающих элементов и, можно сказать, серьезный удар... Причем, дальность позволяет (бить – УНИАН) на 300 км, по большому счету можно доставать даже до Керченского моста", — подчеркнул Свитан.

Эксперт предполагает, что версия о применении Patriot была специально вброшена в информационное поле спецслужбами Украины, чтобы "не искали" С-200.

"Все искали блуждающий Patriot. Почему? Для того, чтобы увести возможность поиска С-200. И эта операция была действительно очень грамотно и толково проведена ГУРом… Все начали искать Patriot блуждающий, начали искать F16, которых не было. Это тоже было ипсо, чтобы перенаправить внимание аналитических центров РФ", - пояснил аналитик.

Он утверждает, что сейчас, спустя более года, об этой операции можно говорить, так как соответствующие объекты Сил обороны уже недоступны для поражения со стороны РФ. Свитан не исключает, что год украинские специалисты уже могли внести коррективы в головку самонаведения ракеты.

Уничтожение А-50

Как писал УНИАН, 14 января 2024 года батарея ЗРК ждала А-50, пересекавший Азовское море с самолетом командного центра Ил-22. Российские экипажи были уверены, что находятся за пределами досягаемости любой наземной угрозы, но просчитались. В результате, попадания ракет А-50 упал в море, Ил-22 получил повреждения. Уже 23 февраля 2024 года ВСУ сбили еще один российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления – этот А-50 упал в Краснодарском крае РФ.

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