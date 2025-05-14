Также были одобрены дополнительные санкции, которые будут введены отдельно от 17-го пакета ограничительных мер.

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (Coreper) согласовал решение ввести 17-й пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк в сети X.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 17-му пакету санкций против России. Параллельно они также одобрили больше санкций против России из-за нарушения прав человека, гибридных вмешательств во всем мире и распространения химического оружия", - отметил Йозвяк.

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В то же время, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в сети X поздравила договоренность о 17-м пакете санкций против России.

"Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям для ведения боевых действий. И мы добавили в список дополнительные 189 судов теневого флота, чтобы ударить по энергетическому экспорту России. Эта война должна завершиться. Мы продолжим сильно давить на Кремль", - подчеркнула фон дер Ляен.

В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии, высокая представительница ЕС Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз увеличивает давление на Россию, чтобы заставить прекратить ее войну.

"Я приветствую договоренность о 17-м пакете санкций. Он будет направлен против большей части российского теневого флота, незаконно транспортирующего нефть для получения доходов для финансирования агрессии Путина. Санкции истощают военные средства России", - подчеркнула Каллас.

Санкции против РФ - последние новости

14 апреля высокая представительница ЕС Кая Каллас отметила, что в 17-м пакете санкций следует ожидать ограничений в отношении российского теневого флота.

Прогнозировалось, что 17-й пакет санкций будет одобрен 20 мая на заседании Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел. Как утверждает Каллас, новые ограничения должны стать "кусачими" для страны-агрессора.

По данным Bloomberg, в новый санкционный список предлагают добавить 60 физических и юридических лиц и 150 кораблей.

А вчера издание Reuters выяснило, почему угрозы ЕС могут не сработать. Там отметили, что ЕС становится все труднее добиться необходимого единодушия среди 27 стран-членов блока, чтобы принять новые крупные санкции против РФ.

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