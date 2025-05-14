Артист призвал держать кулачки за украинцев.

Вчера, 13 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". В нем принимали участие 15 стран, которые соревновались за право пройти в гранд-финал шоу. Кстати, представители Украины "разорвали" сцену Базеля и будут дальше продолжать поборится за первое место в конкурсе.

А во время голосования звезда "Евровидения-2007" Верка Сердючка решила поддержать украинских исполнителей в Instagram Суспільне Євробачення. Артист вместе со своей "сценической мамой" и бэквокалистами перепели конкурсную песню "Bird of Pray" группы Ziferblat.

"Уважаемые друзья, я сейчас своих гоняю, чтобы они выучили эту песню. И поддержали наших ребят на полуфинале "Евровидения-2025". Ребята, держим за вас кулачки", - отметила Верка Сердючка.

К слову, не секрет, что организаторы "Евровидения-2025" заставили поволноваться группу Ziferblat и всех украинцев, ведь назвали музыкантов последними в списке финалистов. Однако самое главное, что уже в субботу, 17 мая, музыканты снова споют на международной сцене в Швейцарии.

Кстати, всего в гранд-финале выступят представители 26 стран. Вторая десятка финалистов определится уже завтра, 15 мая.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко высказался о Ziferblat и ответил, какое место группа займет на "Евровидении-2025".

Вас также могут заинтересовать новости: