Среди прочего, Трамп добивается того, чтобы Украина и РФ провели прямые переговоры впервые за три года, и даже раздумывает над тем, чтобы присоединиться у ним.

Команда президента США Дональда Трампа погрузилась в лихорадочный дипломатический блиц, стремясь решить одновременно четыре самых больших кризиса в мире.

Как пишет издание Axios, Трамп приехал на Ближний Восток в погоне за $1 трлн иностранных инвестиций. Но, как отметило издание, под помпой саммитов в Персидском заливе он делает ставку на то, что персонализированная дипломатия может быть успешной там, где десятилетия политики США потерпели неудачу.

"Как я уже неоднократно показывал, я готов положить конец конфликтам и создать новые партнерства ради лучшего и более стабильного мира, даже если наши разногласия могут быть глубокими", - сказал Трамп в своей речи на американо-саудовском инвестиционном форуме.

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Во-первых, Трамп ошеломил публику, объявив о снятии санкций США с Сирии, предложив новому правительству "шанс на величие" после падения режима Башара Асада.

Он также согласился сделать то, чего не делал ни один президент США за 25 лет - встретиться с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа.

Axios напоминает, что до недавнего времени Трамп в частном порядке называл Ахмеда аль-Шараа, который был включен в список террористов США из-за его связей с "Аль-Каидой", "джихадистом".

Во-вторых, в понедельник Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа и посланника Белого дома по заложникам Адама Белера в Доху, чтобы добиться более широкого соглашения о заложниках и прекращении огня между Израилем и сектором Газа.

В-третьих, Трамп настойчиво добивается того, чтобы Украина и РФ провели прямые переговоры на этой неделе впервые за три года, и даже раздумывает над тем, чтобы присоединиться к российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому в Турции в конце этой недели.

Зеленский подтвердил, что поедет в Стамбул на переговоры. Несмотря на то, что Путин пока не подтвердил свое участие в них.

От США на переговорах будут присутствовать госсекретарь Марко отправляет Рубио, Уиткофф и спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Трамп также предупредил Кремль, что тот может столкнуться с серьезными санкциями, если не будет вести переговоры.

В-четвертых, Трамп выдвинул публичный ультиматум, призывая лидеров Ирана принять новую ядерную сделку или вернуться к "огромному максимальному давлению". Он подчеркнул, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие.

Однако, как констатировало издание, в реальности в Украине и секторе Газа и за его пределами полная уверенность Трампа в своих способностях заключать сделки пока не подкреплена результатами.

Трамп и война в Украине

Вчера Трамп рассказал, чего ожидает от переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле. Он отметил, что на переговоры в Турцию поедут госсекретарь и другие члены его администрации.Также он еще раз повторил свою фразу о том, что война в Украине не началась бы, если бы он был президентом.

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