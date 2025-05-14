О точных направлениях удара может стать известно непосредственно перед началом атаки врага.

О планах России относительно летнего наступления было известно еще осенью 2024 года. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ.

По его словам, Россия сейчас может планировать одновременное наступление на севере и юге Украины. Он отметил, что речь идет о возможных направлениях наступления врага. Ведь россияне имеют несколько вариантов и могут выбрать отдельные из них непосредственно перед началом атаки.

"Скорее всего, это будет Сумское направление, Харьковское направление на севере. И на юге это будет Запорожское и Херсонское направление. Так же будут на восточном фронте будут продолжаться бои - условно Покровско-Константиновское направление", - рассказал Гетьман.

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Ситуация на фронте: важные новости

Ранее военный эксперт Иван Ступак рассказал о том, что Украина имеет "провалы" на фронте. В частности в районе Торецка, где РФ пытается продвинуться в сторону Константиновки, имея определенные достижения. По мнению эксперта, оттуда Россия может пойти или в сторону самой Константиновки, или часть сил и средств направить на Покровск, чтобы угрожать городу с нескольких сторон.

Между тем военный эксперт Роман Свитан отмечает, что оккупанты "застряли" под Покровском. По его словам, после определенного прорыва враг уже долгое время не может подтянуть фланги. А потому несет значительные потери на этом направлении.

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