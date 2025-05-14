Канцлер хочет использовать немецкие корни Трампа, чтобы улучшить испорченные отношения между странами.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц придумал план, как добиться расположения президента США Дональда Трампа и пригласить его в Германию - использовать его немецкое происхождение. Как пишет Politico, Мерц заявил, что пригласил Трампа в западногерманскую деревню, где родился и вырос дед президента, Фридрих Трамп, прежде чем эмигрировать в Соединенные Штаты в возрасте 16 лет в 1885 году.

"Я пригласил его в Германию, чтобы он посетил город своих предков. Я поеду туда вместе с ним", - сказал Мерц на бизнес-саммите в Берлине.

Пока неясно, примет ли Трамп предложение Мерца, хотя, несмотря на частую критику в адрес Германии, президент часто подчеркивает свои немецкие корни. "У меня в крови немецкий язык", - сказал он во время встречи с Ангелой Меркель в 2019 году.

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На данный момент Мерц готовится к своей первой официальной поездке в Вашингтон в качестве канцлера. Хотя пока неясно, когда состоится визит, Мерц заявил, что это произойдет "скоро".

После выборов в Германии Мерц и Трамп общались дважды. Их последний разговор состоялся во время недавнего визита Мерца в Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

В то же время Politico отмечает, что неясно, будет ли Трамп хорошо принят в Каллштадте, на родине его деда. В 2016 году, перед его первым президентским сроком, многие жители города сказали изданию, что Трамп им не интересен.

"Нам действительно наплевать на Трампа. Он никогда здесь не был, и, видимо, мы ему тоже безразличны", - заявил один из местных жителей.

Мерц и Трамп пообещали ввести санкции против РФ

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если на этой неделе не будет достигнут реальный прогресс в мирном урегулированнии войны, Евросоюз введет против России более жесткие санкции.

Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон постоянно рассматривает возможность введения вторичных санкций против России.

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