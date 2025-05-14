Также французский президент сказал, что усиленное вооружение ВСУ будет продолжаться.

Замороженные российские активы нужно направить на восстановление Украины после окончания войны.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1. При этом он отметил, что пока нет "никакой правовой базы" для таких действий.

"Когда война закончится, нам придется использовать замороженные российские активы для участия в восстановлении Украины... Но пока нет никакой правовой базы", - сказал Макрон.