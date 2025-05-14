Замороженные российские активы нужно направить на восстановление Украины после окончания войны.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1. При этом он отметил, что пока нет "никакой правовой базы" для таких действий.
"Когда война закончится, нам придется использовать замороженные российские активы для участия в восстановлении Украины... Но пока нет никакой правовой базы", - сказал Макрон.
Кроме этого, он отметил, что пока нет данных о том, будет ли российский диктатор Владимир Путин ехать в Стамбул на переговоры. Макрон отметил, что Франция ожидает реакции со стороны Кремля.
"Цель состоит в том, чтобы достичь прекращения огня на суше, в воздухе и на море, чтобы обсудить вопрос территорий и гарантий безопасности", - добавил Макрон.
Он также подчеркнул важность поддержки Украины, в частности в усилении ВСУ. По его словам, после заключения мирного соглашения, первоочередной гарантией безопасности должно стать укрепление украинской армии, которую сейчас активно готовят. Для этого потребуется большое количество вооружения, поэтому инвестиции в оборонную сферу будут направляться и в дальнейшем.
Переговоры в Стамбуле 15 мая
Ранее российский диктатор Владимир Путин предложил Украине провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры без предварительных условий.
Во время предложения Путин ни разу не упомянул об инициативе "коалиции желающих" по 30-дневному прекращению огня. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Писков заявил, что "Россия имеет собственную позицию" по прекращению огня.