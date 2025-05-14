Сейчас решается вопрос об экстрадиции лица в Украину.

В Испании задержан бывший Первый заместитель Секретаря СНБО Олег Гладковский. Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, задержание произошло сегодня, 14 мая.

Бывшего первого заместителя Секретаря СНБО, обвиняемого по делу САП и НАБУ о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен, задержали местные правоохранители.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об экстрадиции лица в Украину.

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В САП напомнили, что в ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В октябре 2019 года лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. А 2 июля 2021 г. обвинительный акт по делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

В САП отметили, что в ноябре 2023 года указанный обвиняемый выехал из Украины. В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила его в розыск. Имени задержанного в САП не называют, но, вероятно, речь идет об Олеге Гладковском.

Кто такой Олег Гладковский

Олег Владимирович Гладковский (до 2014 года - Свинарчук) - украинский предприниматель и политик, известный своей близостью к пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Родился 5 февраля 1970 года в городе Чуднов, Житомирской области. В 1994 году окончил Киевский автодорожный институт, получив квалификацию инженера по организации перевозок и управления на автомобильном транспорте.

Основатель и президент корпорации "Богдан" (2012-2015), которая специализировалась на производстве автомобилей.

С 2015 по 2019 год занимал должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Также возглавлял Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Женат на Юлии Гладковской, имеет трех сыновей. Один из них, Игорь Гладковский, фигурировал в коррупционных расследованиях.

Коррупционные скандалы Гладковского

"Свинарчукгейт": В 2019 году журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, в котором фигурировали Олег Гладковский, его сын Игорь и другие лица. Они обвинялись в организации схем по закупке российских запчастей для украинской военной техники через фиктивные компании, что привело к убыткам государству на сотни миллионов гривен.

В октябре 2019 года Гладковского задержали в аэропорту "Борисполь" по подозрению в злоупотреблении служебным положением. После внесения залога его освободили из-под стражи.

Дело Гладковского - что известно

Как сообщал УНИАН, в июле 2021 г. САП информировала, что в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн гривен.

Источники УНИАН сообщили, что речь идет об Олеге Гладковском.

Он обеспечил неисключение из государственного оборонного заказа, несмотря на несоответствие предусмотренным правительством условиям, и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". По данным следствия, фирме незаконно переплатили 17,44 млн гривен.

17 октября 2019 года НАБУ задержало бывшего заместителя секретаря СНБО Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн. В октябре за Гладковского был внесен залог, он вышел из СИЗО.

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