Копенгаген изучит плюсы и минусы использования малых модульных реакторов, чтобы сбалансировать систему.

Дания рассматривает возможность отмены 40-летнего запрета на использование атомной энергии. Власти страны изучают наилучшие способы избежать отключения электроэнергии.

Издание Financial Times пишет, что министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард сообщил, что потребуется год, чтобы проанализировать все плюсы и минусы возрождения атомной энергетики.

Отмена запрета, введенного в 1985 году, поставила бы Данию в растущую группу стран, рассматривающих атомную энергию для балансировки возобновляемых источников электроэнергии.

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Энергосистема Дании имеет одну из самых высоких в Европе долей возобновляемых источников благодаря огромным морским ветряным электростанциям вдоль побережья. Кроме того, страна использует уголь и газ, а также высоковольтные линии с такими странами, как Швеция и Норвегия, где есть атомные и гидроресурсы, что обеспечивает низкий уровень перебоев в подаче электроэнергии.

Однако четыре правые оппозиционные партии в парламенте Дании стремятся вновь ввести в стране атомную энергетику.

Бывший премьер-министр Дании и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что он выступает за отмену "нелепого" запрета.

"Ветер и солнце - это хорошо, пока есть ветер и солнце. Но у вас должна быть неископаемая базовая нагрузка, и нелепо заранее исключать атомную энергию... ", - сказал он.

Блэкаут в Европе - главные новости

28 апреля в Европе произошло масштабное отключение электроэнергии, которое парализовало Испанию и Португалию.

При этом сообщалось, что восстановление подачи электроэнергии в Испании может занять "от шести до девяти часов". В свою очередь португальский оператор E-Redes объявил, что отключение электроэнергии произошло из-за "проблем в европейской энергосистеме".

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