Если Путин не приедет в Стамбул, наступит время 'действительно жестких' санкций против РФ, - Ермак

Он отметил, что главным условием Украины для начала любых переговоров является прекращение огня на 30 дней.

Если правитель РФ Владимир Путин не приедет на переговоры в Турцию, наступит время обсуждать еще более жесткие санкции против России. Новые санкции должны быть "действительно жесткими". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Le Monde.

"Его отсутствие станет сигналом для всех наших партнеров, прежде всего для Соединенных Штатов, что мы должны усилить давление на Россию любыми средствами, прежде всего через новый пакет санкций, подготовленный Линдси Грэмом и другими американскими сенаторами. Эти санкции должны быть действительно жесткими. Могу сказать, что они будут направлены на энергетический и финансовый секторы. Мы знаем, что российская экономика не в состоянии хорошо им противостоять. Санкции США, вероятно, будут согласованы с новым раундом санкций со стороны Европейского Союза, Великобритании, Канады и других стран", - заявил Ермак.

Глава Офиса президента подчеркнул, что Украина имеет условие для переговоров любого формата - прекращение огня на 30 дней. Он объяснил, почему это перемирие так необходимо.

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"Каждая война, когда-то, заканчивается определенным прекращением огня и переговорами. Эта война продолжается уже более трех лет. Именно президент Трамп инициировал полное и безусловное одномесячное прекращение огня, которое наша делегация немедленно приняла в Джидде (11 марта - УНИАН), Саудовская Аравия. В военном смысле времени такого прекращения огня недостаточно для изменения хода событий на фронте, вопреки тому, что утверждает российская пропаганда. С другой стороны, одного месяца достаточно для назначения делегаций, начала переговоров и согласования механизма мониторинга и контроля за прекращением огня. Обсудить этот механизм необходимо, поскольку линия фронта очень длинная", - пояснил он.

Ермак отметил, что США могут взять на себя эту миссию. Пока Вашингтон не соглашался на это, но ответа "нет" не было. США - единственная страна, которая имеет технологические средства для этого.

Глава ОП ответил, волнуется ли Киев о том, что в июне закончатся поставки оружия от США. Он отметил, что "Соединенные Штаты осознают и признают, что в любых переговорах Украина должна быть сильной по отношению к России", поскольку слабость Украины будет означать слабость для всех партнеров, которые ее поддерживают, особенно для Вашингтона.

"Я могу рассказать вам лишь то, что я услышал от президента Трампа однажды. Он сказал: "Если Путин откажется заключить мирное соглашение, я дам Украине больше, чем она может себе представить". Мне очень нравится это предложение", - отметил Ермак.

Переговоры в Стамбуле

15 мая в Стамбуле запланированы мирные переговоры между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие, подчеркнув, что встреча будет иметь смысл только при личном присутствии Путина.

В то же время Кремль пока не подтвердил участие Путина в переговорах. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом возможность проведения переговоров, но детали остаются неизвестными.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к переговорам, если это будет способствовать достижению мира. Зеленский также выразил надежду, что Трамп сможет присутствовать на встрече.

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