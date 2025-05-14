Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу Метинвест, продолжает простой: высокие тарифы государственных монополий и дорогая логистика делают продукцию комбината неконкурентоспособной.

Среди причин, которые привели к простою предприятия - высокая стоимость электроэнергии и ее доставка, высокие железнодорожные тарифы на доставку продукции в порт (в долларах США стоимость выросла в 1,5 раза), высокие портовые сборы (более чем в два раза выше, чем в аналогичных портах Европы), и значительный акциз в цене дизеля, который составляет почти четверть стоимости топлива - хотя карьерные самосвалы не используют автодороги, на ремонт которых должен направляться этот акциз.

"Пока Ингулецкий ГОК работал, он платил значительные суммы налогов - за первое полугодие 2024 года было около 1,1 млрд грн. Также он обеспечивал поступление в Украину сотен миллионов долларов валютной выручки, и создавал рабочие места для десятков тысяч украинцев - как на самом предприятии, так и в смежных отраслях", - уточняют в Метинвесте.

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Для восстановления производства предприятия государство должно проводить взвешенную тарифную и фискальную политику, ведь постоянное повышение тарифов приводит к тому, что предприятия просто прекращают деятельность. Тогда теряют и местные общины, и государственные монополии, и само государство.

Как сообщалось, ИнГОК остановил работу летом 2024 года. По итогам деятельности в 2023 году комбинат сократил чистый убыток в пять раз - до 167,235 млн грн с 851,259 млн грн в 2022-м году.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова заплатила в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года Метинвест, с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве.