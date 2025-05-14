Узнайте, какие 6 сортов сливы стоит посадить на даче, чтобы точно не пожалеть.

Слива - одно из самых популярных плодовых деревьев у украинских фермеров. Вкусная, неприхотливая и невероятно полезная - она встречается почти в каждом саду. Любой садовник мечтает найти идеальное растение, которое не болеет и обильно плодоносит. Мы рассказали, какие самые вкусные сорта слив Украина может предложить дачникам. Вы не пожалеете, если посадите один из них.

Какие лучшие сорта слив в Украине

Названные нами разновидности очень популярны на рынке и имеют много положительных отзывов. Дачники хвалят их хороший иммунитет, отменный вкус и стабильно высокую урожайность.

Ренкольд Альтана

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Сладкоежкам понравится сахарный, почти десертный вкус плодов. Эти деревья вырастают компактными, урожайными, устойчивыми к популярным заболеваниям. Фрукты долго остаются свежими и хорошо переносят транспортировку.

Стенлей

Невозможно обойти вниманием этот шедевр американских селекционеров. Стенлей - сорт сливы №1 по популярности в Украине. Урожайный, очень сочный, с большим спектром вкуса - вот почему он такой востребованный. Само дерево невысокое и морозоустойчивое.

Президент

Это крупноплодная слива, которая легко приживается и быстро развивается. Плоды очень большие и ароматные, прекрасно подходят для приготовления чернослива и варенье. Не требует большого ухода. Отличается крайне высокой устойчивостью к заморозкам.

Кабардинка

Самоопыляющийся и высокоурожайный сорт ценится за высокую устойчивость к болезням и вредителям. Ещё одно преимущество - неприхотливость и нетребовательность к почве. Достаточно лишь регулярно поливать дерево, чтобы получить медовые плоды с плотной мякотью. Плодоносит рано и обильно.

Золотая капля

Дачники хвалят стабильно высокую урожайность - до 100 кг со взрослого дерева. После сбора плоды могут лежать несколько недель, становясь еще слаще и ароматнее. Мякоть фруктов сладкая, совершенно лишенная кислинки.

Анжелина

Это поздний и неприхотливый гибрид сливы и алычи. Плоды плотные, кисло-сладкие, привлекательные внешне. Отлично подходят для продажи. Высокая устойчивость к морозу и засухе - главная причина, почему сорт сливы Анжелина получил большую популярность. Дачникам не нужно бояться остаться без плодов из-за недостатка полива или заморозков.

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