Она также призналась, как сейчас чувствует себя родной человек.

Украинская юмористка и звезда "Женского Квартала" Александра Машлятина рассказала о тяжелом ранении брата-воина.

По ее словам, брат Алексей в начале полномасштабного вторжения мобилизовался в ВСУ. Он воевал в горячих точках и однажды получил ранение в бедро.

"Да, ранение было тяжелым. Это было так страшно. Ему осколок разбил бедро полностью. Их завалило. Он не мог ходить, а ему нужно было добраться до какой-то точки эвакуации, на адреналине как-то туда дополз", - отметила Александра в интервью Маше Ефросининой.

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Актриса добавила, что почувствовала, что что-то случилось с родным человеком, ведь он не выходил на связь несколько дней. Затем Алексею все же смогли оказать помощь. Он прошел лечение в Украине, а затем его прооперировали в Нидерландах. Однако, Машлятина отметила, что сейчас у брата начались осложнения.

"Он в принципе уже нормально стал ходить. У него такой "сапожок" специальный. А потом начались осложнения. Там не очень все хорошо. Нужно снова менять этот сустав. Он уже здесь, в Киеве, стоит в очереди на операцию", - рассказала она.

Напомним, ранее стало известно, что украинский актер Андрей Валенский получил серьезное ранение на фронте.

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