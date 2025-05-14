Планы запрета импорта российского газа сталкиваются с рядом препятствий.

Впервые за всю историю Европа сможет пополнить газовые хранилища, практически не используя российский трубопроводный газ. Однако планы региона по полному отказу от "голубого топлива" из РФ остаются сложной задачей.

Издание Reuters пишет, что импорт российского газа по трубопроводам в ЕС резко сократился после вторжения на Украину в феврале 2022 года, но около 19% газа в Европу по-прежнему поступает из России в виде СПГ и по трубопроводу TurkStream.

По данным Gas Infrastructure Europe, к 11 мая объем хранилищ достиг 43%, восстановившись после сезонного минимума в 35% в конце марта, хотя текущий уровень примерно на треть ниже, чем в аналогичный период годом ранее. При текущих темпах закачки газа в хранилища к концу сентября их объем достигнет 90%. По правилам ЕС, этот объем должен быть заполен к началу ноября.

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Ослабление опасений по поводу европейских запасов, а также рост производства СПГ и ослабление спроса в Азии привели к резкому снижению базовых европейских цен на газ TTF примерно до 35 евро за мегаватт-час с трехлетнего максимума в 58 евро/МВт-ч 10 февраля.

Отказ от российского газа - главные проблемы

Внутри блока есть ярые противники отказа от российского газа, речь идет о Словакии и Венгрии. Их сопротивление может усложнить процесс.

Кроме того, президент США Дональд Трамп настаивает на заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, что может использовать Москва в попытках возобновить или, по крайней мере, сохранить некоторые поставки газа в Европу.

Полное прекращение поставок российского газа также может оказаться непростой задачей из-за того, насколько концентрированным является рынок СПГ. За первые четыре месяца этого года Россия обеспечила около 15% общего объема импорта СПГ в Европу, став вторым по величине поставщиком после США, на долю которых пришлось около 55% поставок.

Таким образом, запрет на российский СПГ значительно увеличит зависимость Европы от поставок из США, что может оказаться рискованной авантюрой в случае ураганов и наводнений на побережье Мексиканского залива, где производится большая часть американского СПГ. ЕС, по сути, поменяет зависимость от России на чрезмерную зависимость от Вашингтона, когда США стали менее надежным партнером.

С другой стороны, замещение значительной доли российского импорта СПГ может облегчить ожидаемое увеличение объемов поставок за счет запуска проектов в США и Катаре.

Кроме того, ожидаемое снижение потребления газа в Европе в связи с быстрым ростом возобновляемых источников энергии и сокращением энергоемких отраслей промышленности может сделать отказ от российского газа менее болезненным.

Поставки российского газа в ЕС - последние новости

Евросоюз намерен окончательно отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года. На первом этапе планируется запрет импорт газа по спотовым контрактам, а на втором - отказ от закупки российского СПГ.

В связи с этим блок ищет путь разрыва действующих контрактов без уплаты штрафов.

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